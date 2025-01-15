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男星遭爆「銀行零櫃轉帳100萬給媽媽」 現身認了：還收到詐騙手冊

黃宏軒今出席保養品牌在台上市發表會。（記者陳奕全攝）黃宏軒今出席保養品牌在台上市發表會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃宏軒今（15日）出席保養品牌在台上市發表會，恰巧昨天Threads上有網友爆出他在銀行零櫃轉帳一百萬給媽媽，他今尷尬證實消息，他近年憑藉BL劇《關於未知的我們》爆紅，收入破千萬，加上從小是單親家庭長大，過年前都習慣給媽媽孝親費，今年是給媽媽最大筆的孝親費，他說：「今年覺得自己長大了一點，媽媽覺得我很懂事。」

然而到銀行轉帳，意外被暴露消息，會不會擔心個資曝光？他坦然稱「現在社會滿多事都很透明，我轉帳時，櫃檯還先給我詐騙手冊」，頗為讚揚台灣反詐騙的SOP。

黃宏軒透露自己的理財規劃。（記者陳奕全攝）黃宏軒透露自己的理財規劃。（記者陳奕全攝）

27歲的他目前還沒買房，認為買房需要花很多時間看房，目前先把95％的收入都拿去投資理財，像是買0050、0056和比特幣，只留5％自用，他說：「偶爾犒賞自己，像是買一件一萬多元的三宅一生外套，我都會想很久。」

他和「狼人殺女神」荳荳緋聞傳了許久，被問到是否單身這一題，他支吾其詞，後來說：「我還年輕，在交朋友方面還滿開放。」認為荳荳是「很好的朋友」。

對於未來規劃，他希望自己30歲能結婚、生子，不像許多藝人所說的「以工作為重」，他有自己的一番見解，表示：「我自己對婚姻滿有想像，認為人生成功，一半來源於愛情，一半來源於事業，若家庭組織很好，我就不枉此行。」許願不要太晚生孩子，除了自己能和小孩打籃球，也希望目前65歲的媽媽能抱得動孫子。

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