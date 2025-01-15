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娛樂 最新消息

韓團大巨蛋開唱卡關遭疑黑箱 林奕華：盼遠雄對非體育活動設明確機制

〔記者蔡思培／台北報導〕台北大巨蛋啟用後已舉辦多場體育賽事及演唱會，不過現在卻傳出韓團Super Junior原有意在大巨蛋開唱，在遠雄旗下的「遠雄創藝」欲合作遭拒絕後，就未能敲定檔期，疑有黑箱。台北市副市長林奕華今天受訪表示，會進一步來了解，希望遠雄針對非體育類活動制定較明確機制，讓申請人循制度。

據「鏡週刊」報導，Super Junior與台灣演唱會主辦單位「iMe」合作，但遠雄創藝卻表態想與iMe合作Super Junior出道20週年演唱會。遠雄創藝遭iMe拒絕後，遠雄巨蛋就拖延iMe租借大巨蛋時程。

台北市副市長林奕華。（記者蔡思培攝）台北市副市長林奕華。（記者蔡思培攝）

林奕華今天上出席台北花市春節花卉記者會被問起大巨蛋黑箱爭議，她表示，大巨蛋當初興建是要以體育活動跟比賽為主，北市府最早是要求體育活動一定要超過一半以上，至於非體育類部分，也希望遠雄制定較明確的機制，讓所有人在申請中能遵循制度。

媒體也關心，據傳若主辦方直接與遠雄合作，申請就較順暢，若由其他公司舉辦演唱會就可能受阻礙。對此林奕華表示，會儘速了解。

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