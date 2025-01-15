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娛樂 電視

遭台大生控訴「身材羞辱」後現身！曾國城變「行走紅包」掀高潮

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城、「大霈」李霈瑜和屈中恆、賴雅妍等人昨晚出席果陀劇場「蛇光閃耀-蛇麼戲都好看」尾牙，這是台大外文系、北一女中畢業生駱俠安控訴錄製節目《一字千金》控訴曾國城拿她豐腴身材開玩笑後，曾國城難得公開現身，曾國城每次參與果陀尾牙都主動加碼獎金，被視為「行走的紅包」，昨日一到現場，眾人高唱財神到，加碼獎金後，也不忘拱好友劉亮佐、聶雲等人再加碼，現場掌聲及歡呼聲不斷，再掀尾牙高潮。

曾國城（左二）出席殺青酒，神情輕鬆。（果陀劇場提供）曾國城（左二）出席殺青酒，神情輕鬆。（果陀劇場提供）

聶雲以《三個傻瓜》主演的身份，第一次參加果陀尾牙，則被好友曾國城拱加碼，自認現場氣氛太好，立馬掏出口袋現金，差點沒有錢搭車回家。

大霈則提及答應接演《三個傻瓜》的主因，竟然是來自曾國城一句「沒有演過舞台劇，人生就不完整」的嗆聲，曾國城立刻解釋自己不是嗆，「是分享、是提醒！」可見曾國城對於舞台劇的熱愛感染其他人。

屈中恆（左起）、賴雅妍、蔡燦得和劉亮佐昨晚出席殺青酒。（果陀劇場提供）屈中恆（左起）、賴雅妍、蔡燦得和劉亮佐昨晚出席殺青酒。（果陀劇場提供）

此外，為了考驗合作演員對果陀的熟悉度，團隊準備了一段「果陀星攻略搶答賽」，每齣戲分別派出一名代表，分別由曾國城、屈中恆、小煜、大霈等人參賽，參與果陀作品有5部以上的屈中恆，不僅答題如流，甚至回答出不是自己主演的作品，像是由曾國城與唐從聖主演的《冒牌天使》已經10周年了，《最後14堂星期二的課》演出破300場等問題，最後獲得第一名殊榮，被譽為果陀資優生。

果陀劇場推出八檔戲劇輪番巡演，包含去年新作《你和我和他的真相》《親愛的彼得先生》以及經典劇碼重新製作《穿越門中門》，以及耳熟能詳的長青鉅作《最後14堂星期二的課》《解憂雜貨店》《ART》《冒牌天使》《我在詐騙公司上班》等，累積近百場以及10萬多的觀眾數，不過離疫情前的成績仍有差距。」然而果陀劇場沉穩地以一步一腳印的步伐，持續帶領作品走遍台灣各地，觸角也伸到海外中國與新加坡，是去年台灣劇場中難見的好成績。

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