（雷）《魷魚遊戲》疑又被劇透！下季恐有大規模殺戮戰

《魷魚遊戲》第2季於上月26日上線後，話題持續延燒，眾人也非常期待今年將上線的第3季。（Netflix提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲》第2季於上月26日上線後，話題持續延燒，眾人也非常期待今年將上線的第3季。怎料《魷魚遊戲》卻頻頻被劇透，先是飾演11號士兵「姜霞」的女星朴圭瑛手滑誤傳拍攝現場照，現在又有人發現，第2季疑似就透露了下季的遊戲內容。

第1季（上）和第2季（下）玩家們住的宿舍牆上壁畫疑洩露遊戲內容。（翻攝自韓網）

有劇迷發現《魷魚遊戲》第2季玩家們住的宿舍牆上壁畫，疑透露了下一季的遊戲內容。事實上，壁畫洩露遊戲內容一說並非毫無根據，其實早在3年前的第1季，就能看到牆上有一二三木頭人、戳椪糖、拔河、打彈珠、跳玻璃橋、魷魚遊戲的圖案。

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其中有一幕拍到牆上有類似單槓的裝置，臂力不夠的玩家可能會直接摔死。另一幕則是拍到下棋的圖示，引不少人猜測可能與真人版挑戰賽中出現過的海戰棋團體戰，海戰棋是一種會互相摧毀船隻、互相殘殺的遊戲，若第3季真的出現此遊戲，恐會成大規模的殺戮戰。

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