晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

英熙娃娃變正妹！動力火車、林宥嘉交出漂亮成績單

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期尾牙季，歌手除了忙表演，也不忘回饋辛苦一整年的自家公司員工，動力火車、林宥嘉等昨和華研國際同門藝人一起參加公司的旺年會，結果當紅《魷魚遊戲2》的「英熙娃娃」，還有皮卡丘等角色都現身了，曾沛慈更是不顧形象變成「炸蝦」。

動力火車覺得去年是非常充實的一年。（華研提供）動力火車覺得去年是非常充實的一年。（華研提供）

華研國際昨（14）晚舉辦旺年會，今年主題是「賀歲金蛇福滿家，蛇麼攏毋驚」，Dress Code主題色則是金色、金黃色，於是曾沛慈把自己扮成「炸蝦」，祝福大家2025年「炸起來嚇嚇叫」！

林宥嘉非常謝謝支持他每場演唱會的歌迷。（華研提供）林宥嘉非常謝謝支持他每場演唱會的歌迷。（華研提供）

包括動力火車、林宥嘉、陳小霞、王治平、曾沛慈、李友廷、「木木」林葦妮、柯棨棋、陳泳希、沒有才能、黃祝賢儒、babyMINT、李家皓、郭幼康、LaDY、言菱、鄭馥儀等藝人，共同慶祝新年來臨。

babyMINT扮成《魷魚遊戲2》的「英熙娃娃」。（華研提供）babyMINT扮成《魷魚遊戲2》的「英熙娃娃」。（華研提供）

去年華研國際由動力火車、林宥嘉、郁可唯、曾沛慈等歌手領軍，在30個城市舉辦了超過60場演唱會，動力火車還和很多大咖歌手合作，談到：「2024年對我們來說是相當充實的一年，有演唱會、有新專輯，還有很多跟大家見面的演出機會，很謝謝他們的支持；2025年，我們會持續地保持身體健康，然後把握每一次演出唱歌給歌迷朋友聽的機會，也希望大家都能健康平安。」

林宥嘉（中間排左四起）、動力火車和同門歌手開心參加旺年會。（華研提供）林宥嘉（中間排左四起）、動力火車和同門歌手開心參加旺年會。（華研提供）

林宥嘉的「idol世界巡迴演唱會」總共唱滿81場，去年底也在吉隆坡畫下句點，他感性說：「謝謝參與過這場演唱會的每個你。」由他作曲、畢書盡演唱的《跟自己說再見》已數位發行，他不忘幫忙畢書盡打歌：「我非常喜歡這個作品，希望歌迷可以趕快學會一起唱。」

曾沛慈搞笑扮成「炸蝦」。（華研提供）曾沛慈搞笑扮成「炸蝦」。（華研提供）

女團babyMINT推出首張迷你專輯《BBMatrix》，並受邀至東京演出，昨晚在旺年會團員扮起「英熙娃娃」笑說：「請各位繃緊神經，千萬不要輕舉忘動！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中