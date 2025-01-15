英熙娃娃變正妹！動力火車、林宥嘉交出漂亮成績單

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期尾牙季，歌手除了忙表演，也不忘回饋辛苦一整年的自家公司員工，動力火車、林宥嘉等昨和華研國際同門藝人一起參加公司的旺年會，結果當紅《魷魚遊戲2》的「英熙娃娃」，還有皮卡丘等角色都現身了，曾沛慈更是不顧形象變成「炸蝦」。

動力火車覺得去年是非常充實的一年。（華研提供）

華研國際昨（14）晚舉辦旺年會，今年主題是「賀歲金蛇福滿家，蛇麼攏毋驚」，Dress Code主題色則是金色、金黃色，於是曾沛慈把自己扮成「炸蝦」，祝福大家2025年「炸起來嚇嚇叫」！

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林宥嘉非常謝謝支持他每場演唱會的歌迷。（華研提供）

包括動力火車、林宥嘉、陳小霞、王治平、曾沛慈、李友廷、「木木」林葦妮、柯棨棋、陳泳希、沒有才能、黃祝賢儒、babyMINT、李家皓、郭幼康、LaDY、言菱、鄭馥儀等藝人，共同慶祝新年來臨。

babyMINT扮成《魷魚遊戲2》的「英熙娃娃」。（華研提供）

去年華研國際由動力火車、林宥嘉、郁可唯、曾沛慈等歌手領軍，在30個城市舉辦了超過60場演唱會，動力火車還和很多大咖歌手合作，談到：「2024年對我們來說是相當充實的一年，有演唱會、有新專輯，還有很多跟大家見面的演出機會，很謝謝他們的支持；2025年，我們會持續地保持身體健康，然後把握每一次演出唱歌給歌迷朋友聽的機會，也希望大家都能健康平安。」

林宥嘉（中間排左四起）、動力火車和同門歌手開心參加旺年會。（華研提供）

林宥嘉的「idol世界巡迴演唱會」總共唱滿81場，去年底也在吉隆坡畫下句點，他感性說：「謝謝參與過這場演唱會的每個你。」由他作曲、畢書盡演唱的《跟自己說再見》已數位發行，他不忘幫忙畢書盡打歌：「我非常喜歡這個作品，希望歌迷可以趕快學會一起唱。」

曾沛慈搞笑扮成「炸蝦」。（華研提供）

女團babyMINT推出首張迷你專輯《BBMatrix》，並受邀至東京演出，昨晚在旺年會團員扮起「英熙娃娃」笑說：「請各位繃緊神經，千萬不要輕舉忘動！」

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