奈奈子認泡湯駁當小三！美女律師狠酸：比飛機杯還不如

奈奈子。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「奈奈子」Koori日前遭週刊踢爆，介入已婚富商的家庭，還揪團帶姐妹一起泡湯共侍。她10日拍影片駁斥，稱新聞中的富商是以前直播時的「榜一」，強調泡完湯就自行先離開，與其他女子並不相識，絕無侍奉一事，富商元配則回嗆「歡迎提告」。對此，律師李怡貞不忍狠酸：「活得比飛機杯還不如。」

奈奈子日前發影片反駁週刊爆料，稱新聞中的男子是曾經直播時的榜一，並無所謂的富商，且已和該男斷聯至少半年以上，也絕無騷擾他的家庭，更不存在拉姐妹與他泡湯並侍奉，喊冤新聞中提到的姊妹，皆是該男介紹給自己才認識彼此，「當時我才剛做完一個大手術，身體真的很不舒服，在泡完湯後就搭車離開，並無新聞中那些天花亂墜的事情」。

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對於奈奈子的「澄清影片」，律師李怡貞發文酸：「這個我一看就是想喝綠茶啊，要眼淚沒眼淚，但是要臥蟬有臥蟬（臥蠶），要鼻影有鼻影，要打亮有打亮，要濾鏡有濾鏡，要給掰有給掰（假掰）」，狠批奈奈子一副貪婪要錢的模樣，難怪發洩完後被踢一邊，更直言「活的比飛機杯都還不如」。

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