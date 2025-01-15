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李威捲命案！昔交往已故女神許瑋倫 他年年悼念

李威（左）曾和許瑋倫（右）傳出戀情。（資料照，翻攝自臉書）李威（左）曾和許瑋倫（右）傳出戀情。（資料照，翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星李威曾演出《海派甜心》、《吐司男之吻》、《極速傳說》等多部經典偶像劇走紅，多在中國工作、淡出台灣演藝圈10年的他，近日傳出因北市精舍殺人案，遭台北地檢署以證人身分約談，引起輿論譁然。李威出道25年來曾捲入劈腿、私密照等風波，但也是出了名的重情之人，自前女友許瑋倫車禍身亡後，他每年都會發文悼念。

李威2001年與許瑋倫合作青春喜劇《青春6人行》傳出戀情，不過他當時並未承認，後來傳出在未和女方分手的情況下，與另一位女星陳怡蓉交往。2007年1月26日，許瑋倫的助理開車載她前往南投，準備拍攝隔天的新戲，沒想到卻因疲勞駕駛，在高速公路上發生嚴重車禍，不幸喪命，享年28歲。

李威每年都會發文弔念。（資料照，翻攝自微博）李威每年都會發文弔念。（資料照，翻攝自微博）

許瑋倫車禍後，女星李妍瑾曾陪李威前往追思，並在受訪時提到李威不只冥誕才去，「每年過年，李威家裡先吃完飯之後，就是奔往瑋倫家裡給長輩們拜年包紅包，李威是很少包紅包的。這不是作秀，也不是一般人能一直堅持下去的，我能作證，身邊的好友們都能作證」，自此之後的每一年，李威都會在許瑋倫冥誕、忌日發文悼念，不過自2021年11月後就再無更新動態，生活行蹤轉往低調，近況多由親友社群曝光。

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