哈林放心了！愛妻張嘉欣幫94歲婆婆慶生互動極佳

庾澄慶（右二）3年前為媽媽賀壽，資深電視人柴智屏（左）和綜藝大姐張小燕（右）都出席。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「哈林」庾澄慶9年前與民視前主播張嘉欣結婚，婚後生下對子女湊滿「好」字，過去曾爆出哈林母親、國寶級國劇名伶張正芬疑因小孩教養問題，與張嘉欣有婆媳問題，雙方關係一度緊張。

柴智屏（左起）3年前參加壽宴，曬出與庾媽媽張正芬、哈林、張嘉欣合照。（翻攝自臉書）



3年前張正芬原本住在哈林胞姊家，後來又搬回哈林家，一家三代再次同處一屋簷下，《CTWANT》報導，張嘉欣和高齡94歲婆婆張正芬互動極佳，日前庾澄慶帶一家人幫庾媽媽慶生，餐會結束後張嘉欣還陪著婆婆與親友一起等車，在街頭逗著大家眉開眼笑，婆媳互動超開心，以行動打破婆媳不和傳聞。

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去年11樂哈林、張嘉欣夫妻檔難得同框，力挺徐若瑄新片。（翻攝IG）

去年11月，個性低調的張嘉欣、哈林為了力挺好友、女星徐若瑄主演電影，難得同框入鏡，外界也都知道，張嘉欣與哈林結婚後非常低調，專心在家照顧孩子，近年鮮少公開露面，照片中的她洋溢滿滿笑容，看來氣質依舊，也與老公哈林甜蜜同框。

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