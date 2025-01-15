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娛樂 電視

恐怖巧合！李威捲精舍命案 重疊「20年前主演電視劇」

〔記者邱奕欽／台北報導〕44歲李威淡出演藝圈這10年，曾赴中國發展、轉行賣茶具、虔誠修佛拒接戲，近日卻爆出涉入北市精舍殺人命案。沒想到，本報讀者赫然發現，李威昔日以「宗教」、「命案」為題材主演的電視劇《惡靈05》，與如今涉入的北市精舍殺人命案恰巧重疊，令許多網友大感不可置信，甚至驚呼：「恐怖的巧合...」。

李威消失於演藝圈長達10年，再聞近況卻是捲進命案。（本報資料照）李威消失於演藝圈長達10年，再聞近況卻是捲進命案。（本報資料照）

李威當年以偶像劇《吐司男之吻》、《放羊的星星》、《海派甜心》等戲劇走紅，更曾和林佑威組成男子團體WEWE，轉戰中國多年的他近年已返回台灣，期間他經營茶具事業、潛心修佛，幾乎斷離台灣演藝圈，沒想到再聞近況卻是捲進北市精舍殺人案。

李威（紅圈處）攜手洪小鈴（右）、泰籍演員TAE於2005年主演電視劇《惡靈05》。（翻攝自臉書）李威（紅圈處）攜手洪小鈴（右）、泰籍演員TAE於2005年主演電視劇《惡靈05》。（翻攝自臉書）

本報讀者表示，李威涉入的北市精舍命案，恰巧與20年前主演的《惡靈05》故事雷同。（經馬賽克處理，翻攝自臉書）本報讀者表示，李威涉入的北市精舍命案，恰巧與20年前主演的《惡靈05》故事雷同。（經馬賽克處理，翻攝自臉書）

巧合的是，李威於2005年攜手洪小玲、泰籍演員TAE共同主演的台灣第一部靈異偶像劇《惡靈05》，其內容運用宗教、命案、靈異等題材，讓本報讀者閱讀完相關新聞後，在《自由時報》臉書粉絲專頁有感而發表示：「20年前李威主演過的惡靈05也是在講宗教跟命案...」、「我也是想到這個」、「有夠恐怖的巧合...」

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