民歌天后瘦成蔡依林！狠甩超過10公斤 驚人美貌曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕民歌天后鄭怡瘦身有成，她上週華麗登場，站上小巨蛋參加民歌50高峰會最終場，有觀眾看到她登台驚訝說：「這個辣妹是誰呀？怎麼聲音聽起來有點像鄭怡」，讓她事後得知非常開心。

民歌天后鄭怡瘦身成功，變得更有自信。（翻攝臉書）

鄭怡透露，為了一雪民歌49的前恥，用了8個月時間瘦身運動，「除了瘦下來，還要調整體態，保持健康。」

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鄭怡想要告訴所有熟齡的粉絲，瘦身不全是為了美，更重要的是健康，「所以千萬不要自暴自棄覺得老了沒關係，什麼年齡的女人都有美的權利。」

民歌49高峰會演唱會，鄭怡（左二）當時體態較圓潤。（記者王文麟攝）

除了甩肉成功，鄭怡也嘗試了直髮造型以及空氣瀏海，還挑戰了馬靴露出美腿，她表示，「說也神奇，當自己覺得自己變美了，自信爆棚，似乎唱的更穩。」歌迷看了她變瘦，紛紛誇讚「有青春美少女氣息」、「根本民歌蔡依林」。

鄭怡去年2月唱完「民歌高峰會」後，就展開減肥計畫，主要靠著忌口，她每天會喝4000cc的水，飲食盡量少澱粉，以蛋白質、蔬果為主，因此瘦了一大圈，對比現在跟當時的照片，目測至少瘦身超過10公斤。

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