「八點檔女神」吳婉君誤被地勤當孕婦 比基尼上身深溝辣爆

「八點檔女神」吳婉君開心旅遊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君最近開啟度假模式，在社群分享許多旅遊照片，只見她玩得開心，每一張都露出迷人燦笑。不過，她今（14）日在限時動態發文，透露自己因為穿著寬鬆的衣服，登機的時候還被誤認為孕婦。

吳婉君在限時動態透露地勤因為她穿得寬鬆把她誤認為孕婦。（翻攝自IG）

相關新聞：「八點檔女神」吳婉君不忍趙露思遭施暴 心疼：值得幸福

請繼續往下閱讀...

吳婉君在沙灘上開心的玩沙。（翻攝自IG）

吳婉君發文說：「不知道是不是因為穿這樣，地勤詢問我是否有懷孕？？」只見照片中的她穿著連身寬鬆長版T，戴著墨鏡和帽子的她朝著鏡頭笑得開懷，吳婉君開玩笑說：「拜託～～人家現在孕婦都很辣很正好嗎」接著又打趣自己只是一個追求舒適感帶點邋遢的輕熟女。

相關新聞：Lisa粉絲上億 辣秀比基尼狂吸872萬讚

吳婉君在沙灘上跟少婦、男孩玩得開心，彎下腰露出好身材。（翻攝自IG）

近日她的社群出現大量的比基尼系列美照，其中一組穿著紅色上衣搭配深色泳褲的比基尼，她和一名婦人以及一名小男孩玩得開心，玩沙的她忍不住趴在沙灘上，露出深深的溝壑。另一組吳婉君則穿著比基尼開心坐在鞦韆上，在水面上盪來盪去的她，看起來真的身心都很舒暢呢！

吳婉君在鞦韆上開心搖盪。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法