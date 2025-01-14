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《我推》真人電影版好看嗎？漫畫家赤坂明質疑心聲獲解答

《【我推的孩子】電影版》備受好評，連原著作者都掛保證好看。（采昌提供）《【我推的孩子】電影版》備受好評，連原著作者都掛保證好看。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣動漫改編的《【我推的孩子】電影版》邁入故事最終章，本作透過漫畫家赤坂明的故事，加上橫槍萌果的作畫，以深入刻劃的角色交織，打造刺激又感動兼具的故事，深深吸引全球讀者，至今漫畫銷量突破2000萬冊。

不過爆紅漫畫要改編成真人版，總是面臨許多質疑和意見，包括原著作者赤坂明聽聞要「真人化」時，都不禁對演員跟劇組產生「真的沒問題嗎」的質疑。

不過當赤坂明觀賞完本片後，掛保證說：「無論是劇本還是演技，大家都把這些當成是自己的一部分去做。很感謝作品從構成階段就讓我們進行確認，讓我能真切感受到劇組對原著的尊重。」大讚服裝和背景都被精緻地還原。

《【我推的孩子】電影版》備受好評，連原著作者都掛保證好看。（采昌提供）《【我推的孩子】電影版》備受好評，連原著作者都掛保證好看。（采昌提供）

製作人井元隆佑表示，最初深深被赤坂明故事那些令人印象深刻的台詞，以及橫槍萌果筆下那些散發角色光芒的作畫所吸引，永遠無法忘記首次看到漫畫時的衝擊。

另外，擔任《【我推的孩子】》作畫的橫槍萌果看完電影後也開心表示：「非常有趣，我覺得自己想表達的主題都得到了適切的傳達，並很好地表現出來，這讓我非常開心。」並替原著粉絲們背書：「我比任何人都要滿意！」

《【我推的孩子】電影版》17日在台上映。

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