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BL劇男星褲子「凸起」起生理反應？「驚人反轉」全場傻眼了

左起文威登、朱宇謀、徐謀俊、簡楨庭（記者潘少棠攝）左起文威登、朱宇謀、徐謀俊、簡楨庭（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕轉戰幕後，擔任BL劇《青春印象》執行製作人，今帶領演員徐謀俊、簡禎庭、朱宇謀、文威登出席首映記者會，兩對CP在台上玩起愛的背背，徐謀俊背起簡禎庭時，白色的褲子遮不住「凸起物」，疑似起生理反應，事後受訪，他先是一臉困惑，接著從口袋拿出超厚的黑色短夾，解釋：「是錢包啦！一不小心被誤認！」讓全場傻眼，連陳奕都不解問他：「誰會把錢包塞前面？我們都放後面！」徐謀俊則說錢包是他所有家當，絕對不能放後面。

徐謀俊（記者潘少棠攝）徐謀俊（記者潘少棠攝）

文威登、朱宇謀、徐謀俊、簡楨庭（記者潘少棠攝）文威登、朱宇謀、徐謀俊、簡楨庭（記者潘少棠攝）

簡楨庭戲裡和徐謀俊是CP，他第一次演戲，一開始很擔心家人不能接受他演BL劇，沒想到媽媽看完劇本後比他還要興奮，還不時問他，「有沒有拍幕後影片給她看」。開拍前徐謀俊積極讓簡禎庭進入朋友圈「謀俊幫」，過年也不忘邀對方來家中。

簡楨庭（記者潘少棠攝）簡楨庭（記者潘少棠攝）

而朱宇謀和文威登在戲中是另一對CP，朱宇謀劇中還被「掰彎」，朱宇謀私下被不少男性告白過，他不排斥任何交友機會：「但要進到愛情的話需要一些時間，會被黑皮膚的陽光男生吸引。」二人身材很好，平常就愛健身。朱宇謀說：「很開心當初試鏡時導演選上了我，之前試了幾次BL劇都被打槍，包含年紀太大、過氣偶像等。所以這次被選上，我特別的重視，做足了很多功課。甚至還主動和導演說要加演床戲。」

朱宇謀（記者潘少棠攝）朱宇謀（記者潘少棠攝）

文威登（記者潘少棠攝）文威登（記者潘少棠攝）

為了這場床戲，朱宇謀增重5公斤的肌肉，體脂肪下降到8，希望在肉體上呈現比較肌肉感的畫面。朱宇謀透露，當天導演希望兩人穿貼身四角褲，化妝師幫他們做了很多防護措施，2人大笑說：「感覺等下要打架，還用絲襪套著，需要比較激烈。」《印象 青春》將於1月15日中午12點在KKTV、中華電信、MyVideo等平台開播。

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