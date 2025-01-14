白家綺「胸前挖洞」秀熱舞！曝老公累了愛找她呼呼

李又汝（前排左起）、白家綺、顏曉筠與吳欣樺（後排左起）、宜芳、張晏塵大跳性感又電力十足的《呼呼》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳錄製除夕節目《民視第一發發發》，與白冰冰、陽帆、侯怡君、阿翔、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人。

其中主持人NO.1女神白家綺帶領顏曉筠、李又汝、宜芳、張晏塵、吳欣樺在除夕夜給大家噴鼻血等級的《呼呼》，白家綺等人穿上性感服裝、她開心直呼：「謝謝大家！不然我在家，也沒有這麼養眼的時候了。」

請繼續往下閱讀...

白家綺火力全開大跳《呼呼》。（民視提供）

白家綺搞笑說，因為除夕夜大家圍爐吃熱鍋，這時候幫大家「呼呼」，也提到希望這一段舞讓觀眾看完，不管去年遇到多少挑戰或困難，讓她們幫觀眾「呼呼」完，可以充滿電力迎接新的一年，「就像老公吳東諺不管在工作上累了還是帶小孩累了，都會來找我『呼呼』！」超甜蜜愛的宣言讓全場笑翻。

這次練習，白家綺說的確要湊足大家一起練習真的很不容易，而且排舞時剛好遇到李又汝、顏曉筠上一檔八點檔《愛的榮耀》收尾階段，大家趕戲還要記舞步，印象最深刻的是第一次練舞李又汝真的沒辦法到，舞蹈底子深厚的宜芳幫忙記舞步，兩人還私下約練舞。

白家綺火力全開大跳《呼呼》。（民視提供）

像這樣一年一次年度成果展，看到鳳凰新人張晏塵、吳欣樺還有啦啦隊的宜芳，團結在一起抓時間排舞，這樣的大洗禮才像過年。

白家綺更是預告這次會跟賴慧如、蘇晏霈各自帶領新人跳舞後，在跟美鳳姊一起合體團舞，像是走入時光隧道體驗迪斯可的年代。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法