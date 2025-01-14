劉德華認了！香港四大天王合體有難度「他好像不願意...」 

「香港四大天王」劉德華（左起）、黎明、張學友、郭富城。（組合照，本報資料照、超級圓頂、香港成報提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「華仔」劉德華近期剛結束香港站巡演，被問到「香港四大天王」合體一事，其實早在2019年就曾鬆口表態自己絕對義不容辭，卻也透露其中一名天王的意願似乎不高，因此「香港四大天王」要再合體，實際上存在著一些難度。

劉德華日前睽違11年重返台北小巨蛋開唱，首場演唱會因強颱康芮攪局被迫延期，在51小時內完成4場演出並成功挑戰「一日雙場」演出創舉。近期，劉德華在結束香港站巡演後，針對「香港四大天王」合體的提議樂見其成，「我想呀，真的想！我們畢竟是屬於同一個年代的表演者，如果4個能一起在那裡表演，絕對是一場盛事。」

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劉德華（圖）被問到四大天王合體時坦言「張學友好像不願意．．．」。（翻攝自微博）

事實上，劉德華2019年曾在節目《魯豫有約一日行》上就曾透露，其實自己一直都想找四大天王一起來做一季的節目，只要其他3位點頭答應，自己絕對義不容辭。當時，主持人魯豫反問：「感覺郭富城會願意？」不過，劉德華下秒卻面露難色感慨：「張學友好像不願意．．．」魯豫見狀只好苦笑說：「只要你們3人都願意，他就不好意思不願意了！」

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