孫安佐自爆「想娶2個老婆」！理想婚姻曝：一個顧家一個陪我出去玩

孫安佐（中）坦言想要兩個老婆。（翻攝自思春社YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐堪稱是「最受矚目的星二代」，一舉一動都受到外界關注，過去也曾鬧出不少風波，目前人在嘉義當兵。先前他曾在YT節目上分享自己的婚姻觀，坦承希望能有兩個妻子，一個負責顧家，另一個能陪他出去玩，直言:「成立一個大家庭。」

孫安佐日前上YT頻道「思春社」暢談婚姻愛情觀，坦言自己喜歡御姐類型的女生，「年紀比我大的，時不時可能會很兇，很有反差」。而大男人形象的他，私下跟伴侶相處也有反差，會變得很暖男，曾在滂沱大雨中脫上衣給伴侶，自己裸著上身衝去開車，被問到對方當下反應，孫安佐笑說:「當然是後續激情一下。」

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聊到理想中的婚姻，孫安佐表示希望有兩個老婆，三個人住在一起，成立一個大家庭，「其中一個顧家裡，我又可以跟另外一個出去玩，輪流照顧到，個性又可以相乘一下」。隨後，孫安佐更直言其實一開始是想要四個太太，但思考後覺得自己可能會太累，「要煮四頓飯給不同的人，加上要同時說服四個女生和平相處、不要吵架，應該不是一件容易的事」，因此現在的目標是有兩個老婆，不過目前還沒有和伴侶提過。

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