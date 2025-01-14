國旅新規惹民怨！ 百萬網紅曝「政策背鍋」真相：很噁心

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅宿業新規１日上路，全台飯店、旅館不得「主動提供」一次性個人衛生備品，不過，民眾若有個人衛生需求，仍可向櫃台索取。對此，百萬網紅Cheap大酸，該政策就是為了省成本，並翻出2024年會議紀錄，發現「政府背鍋」真相，讓他直呼「太噁心了！」

百萬網紅Cheap。（翻攝自臉書）

自元旦起，觀光旅館、民宿等旅宿業者，不得主動提供個人衛生用品，鼓勵消費者自備。環境部表示，每年預計可以減少4.6億個小包裝旅宿用品，一年可減碳約2500公噸；根據新上路的新法規定，旅宿業者須將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵自備。

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對此，Cheap昨（13）日於臉書撰文直指，不提供一次性備品，實際上就是為了省成本，以日本為例，「備品都在大廳給人隨便拿」。此外，他指出，台灣的夜市攤販、物流包裝、一堆一次性外送容器才是真正的大頭，質問政府「敢限制傳統市場、夜市、路邊攤、全聯、家樂福、酷澎、momo的包裝嗎？」並大酸，為了守護台灣環境，建議出國旅遊，把碳排留在日本東南亞，才是愛台灣。

此外，Cheap曝光近日入住嘉義市區某4星級飯店的費用，平日住宿4500元、早餐1000元，合計5500元。他表示，飯店很新，有用設施就不錯，但早餐有點鳥，在市區邊緣。值得注意的是，飯店並無沒有備品，備品需額外買一份100元，就以前免費一模一樣的，其實更不環保，因為其實只需要牙膏、牙刷，但還是得連化妝棉、梳子一起買，也沒有瓶裝水。

Cheap提到，自己收到基層公務員的來訊，稱「不提供備品，政府是幫業者背了鍋」，他對此解讀，「業者想省錢卻不想被罵」。另外，Cheap曬出2023年3月的新聞報導，點出「政府希望能做環保，房價能優惠5%，業者卻不願意」，讓他直呼「太噁心了！」

Cheap發文痛轟飯店業者。（翻攝自臉書）

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