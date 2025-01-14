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黃國昌表態參選黨魁 四叉貓發文嗆「我就挑撥離間」

黃國昌今日宣布將投入民眾黨主席補選。（記者陳逸寬攝）黃國昌今日宣布將投入民眾黨主席補選。（記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉貪遭起訴、羈押禁見，請辭黨魁一職，交由同黨立委黃國昌接任代理主席，民眾黨13日公告自今日起展開報名參選作業，黃國昌一早宣布將參選黨魁，並提出壯大台灣第三勢力、團結民眾堅定前行的口號，喊出「同志們，我們一起努力，讓柯主席回來時，為這個團隊感到驕傲。」

稍早，網紅「四叉貓」劉宇在臉書列出一大票民眾黨員祝賀，並以「我就挑撥離間」表示：「昌皇（指黃國昌）發文宣布要搶王位，黨內沒有在第一個小時去留言祝賀的幹部，是不是在心中支持別的候選人？」十足酸味。

黃國昌今早在黨團記者會後接受訪問，被問及是否會報名參選主席補選，他表示會在適當的時候做自己決定的宣布，現在是立院黨團記者會，在處理預算事情。

記者會結束後，黃國昌則在臉書發文表態，將投入黨主席補選，並回顧入黨時與柯文哲的互動過程，他表示台灣的第三勢力是得來不易的火苗，對台灣民主未來的發展至關重要，絕對不能熄滅，是他與柯文哲主席一直以來共同的信念。

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