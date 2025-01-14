不甩婚變傳聞！陳曉3度碰古裝女神喊話：溫暖的心情

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希和陳曉結婚8年，婚變傳聞不斷，但這一年來就算離婚消息滿天飛，也不見當事人出來反駁，讓人霧裡看花，而陳曉、毛曉彤主演的古裝劇《雲襄傳》，陳曉這回飾演文弱書生、不擅武功，為了復仇踏入江湖，遇見武功卓越的女俠毛曉彤，兩人結識後慢慢產生情愫，劇中兩人摟戲、吻戲都沒少，三度合作CP感十足。當陳曉聊到毛曉彤時提及，「會想到她當年的模樣，再看到她現在一步步的變化，我相信她看我應該也有這種感覺，很溫暖的一種心情。」

陳曉（右）、毛曉彤主演的古裝劇《雲襄傳》。（中視提供）

拍戲過程，陳曉會關注其他演員的狀況，像是毛曉彤有一場雨中打戲，就讓他非常佩服，「那天晚上只有她一個人，要對戰十個人，從（晚上）七、八點一直拍到第二天早上，並且是在雨中。」他說如果是自己這樣拍完一天，以他的身體狀況估計第二天就會發燒，「但她沒有，她就是那麼厲害，讓所有人都驚訝。」

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這次在《雲襄傳》，陳曉不負責打，甚至是挨打的程度比較多，以往他也拍過打戲，相較之下他覺得打人的難度比較大，「打別人的壓力很緊張，很怕讓別人受傷，挨打反而心理負擔沒那麼大。」

陳曉（右）、毛曉彤拍古裝劇《雲襄傳》已是三度合作，CP感十足。（中視提供）

陳曉和毛曉彤第一次合作時，兩人其實都還年輕，「當時經驗比較不足，理解力、人生閱歷都不是那麼豐富的情況下，對一個人物、一場戲，控制力相對就比較單薄」，事隔多年兩人再度對戲，他認為隨著年紀，掌控力也逐漸加強，所以拍攝《雲襄傳》時他認為兩人的默契已有80分。由陳曉、毛曉彤主演的《雲襄傳》明（1/15）日起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

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