晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不甩婚變傳聞！陳曉3度碰古裝女神喊話：溫暖的心情

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希和陳曉結婚8年，婚變傳聞不斷，但這一年來就算離婚消息滿天飛，也不見當事人出來反駁，讓人霧裡看花，而陳曉、毛曉彤主演的古裝劇《雲襄傳》，陳曉這回飾演文弱書生、不擅武功，為了復仇踏入江湖，遇見武功卓越的女俠毛曉彤，兩人結識後慢慢產生情愫，劇中兩人摟戲、吻戲都沒少，三度合作CP感十足。當陳曉聊到毛曉彤時提及，「會想到她當年的模樣，再看到她現在一步步的變化，我相信她看我應該也有這種感覺，很溫暖的一種心情。」

陳曉（右）、毛曉彤主演的古裝劇《雲襄傳》。（中視提供）陳曉（右）、毛曉彤主演的古裝劇《雲襄傳》。（中視提供）

 拍戲過程，陳曉會關注其他演員的狀況，像是毛曉彤有一場雨中打戲，就讓他非常佩服，「那天晚上只有她一個人，要對戰十個人，從（晚上）七、八點一直拍到第二天早上，並且是在雨中。」他說如果是自己這樣拍完一天，以他的身體狀況估計第二天就會發燒，「但她沒有，她就是那麼厲害，讓所有人都驚訝。」

這次在《雲襄傳》，陳曉不負責打，甚至是挨打的程度比較多，以往他也拍過打戲，相較之下他覺得打人的難度比較大，「打別人的壓力很緊張，很怕讓別人受傷，挨打反而心理負擔沒那麼大。」

陳曉（右）、毛曉彤拍古裝劇《雲襄傳》已是三度合作，CP感十足。（中視提供）陳曉（右）、毛曉彤拍古裝劇《雲襄傳》已是三度合作，CP感十足。（中視提供）

陳曉和毛曉彤第一次合作時，兩人其實都還年輕，「當時經驗比較不足，理解力、人生閱歷都不是那麼豐富的情況下，對一個人物、一場戲，控制力相對就比較單薄」，事隔多年兩人再度對戲，他認為隨著年紀，掌控力也逐漸加強，所以拍攝《雲襄傳》時他認為兩人的默契已有80分。由陳曉、毛曉彤主演的《雲襄傳》明（1/15）日起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中