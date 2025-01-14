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三上悠亞前隊友畢業大解放！ 全裸寫真「雪白UU」全看光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星北野瑠華2013年加入SKE48，並在隔年晉升正式團員，因為犀利的發言被封為「名古屋的狂犬」，她擁有傲人身材，深受粉絲喜愛。然而，她去年（2024）公演時宣布從團體畢業，以個人歌手身分發展，單飛後的她開始解放自我，推出個人「全裸」寫真，引起粉絲暴動！

日本女星北野瑠華。（翻攝自IG）日本女星北野瑠華。（翻攝自IG）

北野瑠華2013年以六期生身分加入SKE48，曾與2014年退團的三上悠亞做過短期隊友，她在2017年AKB總選舉前被選為「注目の100人」，更因為宣傳照中展示出好身材而被譽為「SKE美乳」代表，可惜的是，當時並無機會讓她進軍寫真界。

北野瑠華。（翻攝自IG）北野瑠華。（翻攝自IG）

值得注意的是，北野瑠華去年6月退隊之後，就先後登上《FLASH》及《週刊Playboy》等日本著名寫真雜誌，且在9月發行首本寫真集「觸れて、みる？」（要，觸摸嗎？），據悉，該寫真為全裸不露點，且名稱是由她本人發想。

北野瑠華曾透露，在偶像時期，就希望可以出寫真集，但是一直沒有機會，現在願望實現，讓她相當開心，並提到寫真集裡自己最滿意的照片是，船上全裸的照片，對她來說是一大挑戰，但希望可以讓大家看到全新的北野瑠華。

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