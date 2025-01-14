晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳慕義開酸民眾黨 接連狠嗆一個字

金馬獎最佳男配角得主陳慕義。（翻攝自陳慕義臉書）金馬獎最佳男配角得主陳慕義。（翻攝自陳慕義臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星陳慕義曾以《老狐狸》獲金馬獎最佳男配角，去年12月29日在臉書發文痛斥民眾黨：「如若依我的阿嬤還活著的話，一定一個字評斷：髒！」昨他又再發文點名民眾黨。

陳慕義最新臉書發文沒有指名道姓，但表示觀看政論節目講2024年的一個政黨活動「111釘孤枝」，讓他想起日本前輩導演黑澤明晚年電影》，改編自莎士比亞李爾王，但他不太記得演什麼了，最後下了註解：「黑澤明，世界的資產；莎士比亞，世界的資產。」暗諷民眾黨意味濃厚。

相關新聞：金馬男星陳慕義開轟民眾黨 狠嗆：髒！

去年12月29日，陳慕義發文表示要給第三勢力進入政黨政治以為抗衡，他不以為然，「在乞求嗎？中國國民黨侮蔑民主選舉制度應該夠了，其在台灣遂行中華人民共和國一是，是為敵國設台的黨。」

陳慕義最後解釋，「昧良：你什麼道理人民投票給你不做轉型正義」、「第三黨者不能是去尋求政治利益，應該是要堅定台灣人尊嚴的黨，應該是要高舉獨立旗幟的黨。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中