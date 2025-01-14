陳慕義開酸民眾黨 接連狠嗆一個字

金馬獎最佳男配角得主陳慕義。（翻攝自陳慕義臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星陳慕義曾以《老狐狸》獲金馬獎最佳男配角，去年12月29日在臉書發文痛斥民眾黨：「如若依我的阿嬤還活著的話，一定一個字評斷：髒！」昨他又再發文點名民眾黨。

陳慕義最新臉書發文沒有指名道姓，但表示觀看政論節目講2024年的一個政黨活動「111釘孤枝」，讓他想起日本前輩導演黑澤明晚年電影《亂》，改編自莎士比亞李爾王，但他不太記得演什麼了，最後下了註解：「黑澤明，世界的資產；莎士比亞，世界的資產。」暗諷民眾黨意味濃厚。

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去年12月29日，陳慕義發文表示要給第三勢力進入政黨政治以為抗衡，他不以為然，「在乞求嗎？中國國民黨侮蔑民主選舉制度應該夠了，其在台灣遂行中華人民共和國一是，是為敵國設台的黨。」

陳慕義最後解釋，「昧良：你什麼道理人民投票給你不做轉型正義」、「第三黨者不能是去尋求政治利益，應該是要堅定台灣人尊嚴的黨，應該是要高舉獨立旗幟的黨。」

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