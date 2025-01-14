7階段身體轉變成《狼人》！7小時特效化妝致敬經典

克里斯托福阿波特在《狼人》在特效化妝的加持下化身新版「狼人」。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由環球影業和布倫屋製片公司攜手推出、《隱形人》導演雷沃納爾執導的新版《狼人》，找來曾入圍金球獎的克里斯托福阿波特化身新版「狼人」，在特效化妝的加持下，克里斯托福共經歷了7個階段的身體轉變，其中包括2個化妝階段和5個特效化妝階段。

製片傑森布倫表示，導演雷沃納爾執導的《隱形人》一片達成非凡的成就，因此當環球影業詢問他們會對《狼人》有什麼樣的詮釋時，他立刻認為雷沃納爾應該擔任導演，「他擁有無以倫比的能力，能夠從觀眾熟悉的情境中營造出恐懼感，而且不是那種誇張或是奇幻的恐怖情節，而是觸手可及而且非常直接的恐懼感。」

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導演雷沃納爾希望這部電影能夠向1941年環球經典電影《狼人》的原創化妝師致敬，該片由小朗錢尼主演，片中狼人標誌性的化妝由傳奇化妝師傑克皮爾斯設計，「如果你想到1931年鮑里斯卡洛夫在《科學怪人》中的造型，或是1941年小朗錢尼在《狼人》中的造型，這些都是當時觀眾從未見過的角色形象。」

雷沃納爾認為片中形象之所以能夠歷久不衰，完全是因為它們太具有震撼力，「當今任何和怪物設計相關的專業人士都活在那些藝術家的陰影之下。不管是瑞克貝克、羅伯勃丁、史丹溫斯頓或是傑克皮爾斯，這些偉大的化妝師的名字早就已經載入名人堂，他們創造的作品至今仍然深深烙印在人們的心中。」

新版《狼人》的化妝特效找來《巨齒鯊》妝髮設計師珍奧肯和《羊男的迷宮》兩度獲得奧斯卡獎提名的特效化妝師亞詹圖坦共同打造，狼人的標誌性外觀必須反映布雷克轉變過程中的不同階段，從各種不同的隱形眼鏡和犬齒，到日益惡化的皮膚和無法癒合的傷口，這些轉變代表了布雷克逐漸喪失人性的過程。

克里斯托福阿波特（右）在《狼人》帶著妻女前往家族農舍，卻遭受不明動物襲擊。（UIP提供）

男主角克里斯托福也表示，自己被特效化妝團隊的作品驚呆了，「我們在開始拍攝任何戲份之前就必須花6到7個小時進行特效化妝，這個過程為我在這一天的拍攝工作設定了充滿能量的情緒和調性。」他大讚這些特效化妝師都表現得非常出色，「我也很幸運能和他們一起說說笑笑，這讓本來非常辛苦的過程變得好玩有趣。」

《狼人》描述克里斯托福飾演的布雷克繼承了位於奧勒岡州鄉村的家族農舍，說服妻子夏莉特帶著他們的女兒一同離開繁忙的城市生活，享受一段短暫假期。然而，當這一家人到達農舍後便遭不明動物襲擊，倉促之下將自己困在屋內，但為時已晚。

布雷克不僅開始出現怪異症狀，性情也變得越來越暴躁，身體更逐漸扭曲成野獸般的模樣。此時，夏莉特必須在內外雙重威脅下，尋找逃離危險的方法，並思考「到底是屋內的恐怖更致命，還是外面的危險更可怕？」《狼人》將於1月24日農曆春節前夕在台上映。

《狼人》化妝特效篇花絮：

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