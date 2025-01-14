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洛杉磯野火持續延燒！奧斯卡入圍名單再度宣布延後

美國影藝學院再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。 （翻攝自影藝學院臉書）美國影藝學院再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。 （翻攝自影藝學院臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國南加州野火持續蔓延，根據外媒報導已增至24人罹難、至少16人失蹤，當局坦言死亡人數還會繼續攀升，尤其本週重新颳起的強風將造成危險情況，再加上天氣乾燥更讓火勢難以得到控制。主辦奧斯卡的美國影藝學院今（14）日再度宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布。

原定17日公布的第97屆奧斯卡入圍名單上週已宣布延後至19日，今天再宣布延後到23日。同時，影藝學院成員投票從8日開始投票，原定12日結束，上週宣布延後到14日，目前再度延長時間到17日。

美國加州野火持續延燒。（美聯社）美國加州野火持續延燒。（美聯社）

影藝學院日前表示，延後宣布入圍名單是為了讓成員有更多時間投票，因為很多人居住在洛杉磯，「他們的生活和工作如今受到影響」。考慮到火災造成的損害，接下來需要進行修復，更改活動的日期是必然的。

除了延後公布入圍名單，原定2月10日舉行、一年一度的奧斯卡提名午宴今年宣佈取消，奧斯卡科學與技術獎原定2月18日頒發也將推遲，新的日期暫未宣佈。影藝學院還宣佈為電影電視基金會捐款75萬美金（約台幣2482萬元），至於第97屆奧斯卡頒獎典禮目前仍維持在3月2日（台灣時間3月3日上午）。

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