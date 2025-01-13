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《後宮甄嬛傳》澳門辦見面會 網飆罵：死要錢

中國宮鬥劇《後宮甄嬛傳》從2011年播出，至今仍為人津津樂道。（翻攝自微博）中國宮鬥劇《後宮甄嬛傳》從2011年播出，至今仍為人津津樂道。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國宮鬥劇《後宮甄嬛傳》從2011年播出以後，就成了許多人心目中的經典，甄嬛進入皇宮後，一路經過爭寵、戀愛、心死、錯愛、復仇交織成後宮的故事，播出至今仍為人津津樂道。更誇張的是雖然播出13年了，本月11日澳門竟然還舉辦了一場《甄嬛愛不停－－甄嬛傳小主節晚會》主打邀請甄嬛傳演員到場一起與劇迷同樂。

蔡少芬與孫儷聊天到一半竟然插入廣告。（翻攝自微博）蔡少芬與孫儷聊天到一半竟然插入廣告。（翻攝自微博）

這場活動被網友罵到爆炸，可以吐槽的點實在太多了，讓人以為宮中的內鬥已經溢到現實生活中。首先是高額的票價令人咋舌，晚會票價區間從580至1580元人民幣（約新台幣2619至7136元）；若想去澳門，許多中國劇迷還要辦理通行證，另外加上機票、住宿、旅費。不想到現場看的劇迷，也能選擇在網路看直播，不過，直播會員價要28元人民幣（約新台幣126元），如果不是會員想單次登入收看則要價38元人民幣（約新台幣171元）。處處要錢、處處花錢，讓想參加的人興趣缺缺，到現場的網友則表示，售票狀況不佳，會場內空蕩蕩。

孫儷是《後宮甄嬛傳》的靈魂人物。（翻攝自微博）孫儷是《後宮甄嬛傳》的靈魂人物。（翻攝自微博）

另外一點被網友詬病之處就是廣告太多，主要演員孫儷、蔡少芬在台上回憶當初拍攝發生的有趣回憶時，兩人話說到一半就被迫要替品牌做「口播廣告（由台上的人介紹產品）」。有廣告也就罷了，最讓現場粉絲生氣的是，廣告的時間真的太長了，佔據節目三分之一，讓人氣到翻白眼。

許多人對這種過度商業化的操作方式怒到極點，覺得根本就是騙錢的活動。

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