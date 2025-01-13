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《阿榮與阿玉》韓瑜計畫公證結婚「當現成媽」 繼母心聲曝光

《阿榮與阿玉》舉辦台北感恩見面派對。（華視、東森超視提供）《阿榮與阿玉》舉辦台北感恩見面派對。（華視、東森超視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃西田、柯叔元、黃新皓、林玟誼、柏妍樺、劉紀範、張絡扉11日出席華視、東森《阿榮與阿玉》台北見面會，大批粉絲一早排隊，只為一睹心愛演員風采，當黃西田登場時，現場驚呼聲不斷，有粉絲笑稱：「阿公今天也太時髦了吧！」黃西田幽默回應：「要跟你們年輕人一起保持時尚啊！」瞬間逗笑全場，氣氛更加熱絡。

柏妍樺（後排左起）、柯叔元、林玟誼、黃新皓、黃西田（前排左起）、張絡扉出席《阿榮與阿玉》台北場見面會。（華視、東森超視提供）柏妍樺（後排左起）、柯叔元、林玟誼、黃新皓、黃西田（前排左起）、張絡扉出席《阿榮與阿玉》台北場見面會。（華視、東森超視提供）

活動中主演們在「慧眼照相館」打卡區進行大合照，重現劇中陳家人合影的經典畫面，並與粉絲們一同回顧劇情的動人瞬間。林玟誼也提到：「接下來的集數一定要準備好衛生紙！」她表示，接下來的劇情每一集都充滿感動，絕對會讓人忍不住落淚。談及拍攝後期的情景，林玟誼透露自己曾與柯叔元在一場戲中對視時情不自禁地紅了眼眶，真切展現出父女之間日益緊密的情感。

黃新皓（左起）、張絡扉、柯叔元、黃西田、林玟誼、柏妍樺、劉紀範出席《阿榮與阿玉》台北場見面會。（華視、東森超視提供）黃新皓（左起）、張絡扉、柯叔元、黃西田、林玟誼、柏妍樺、劉紀範出席《阿榮與阿玉》台北場見面會。（華視、東森超視提供）

進行遊戲時，柯叔元展現十足的競爭心態成功擊敗粉絲，讓劉紀範忍不住調侃：「叔元哥，我們可沒想贏耶！」台下觀眾隨即爆發出一片笑聲。柯叔元感性對粉絲說道：「雖然節目快結束了，但這不代表一切的結束，反而是新的開始。我們將陪伴大家一起過新年，不用難過，因為未來還有更多值得期待的時刻。」

黃西田在《阿榮與阿玉》為了讓福地祐介不再牽掛，決定透過算命傳遞柏妍樺不想去日本的心意。（華視、東森超視提供）黃西田在《阿榮與阿玉》為了讓福地祐介不再牽掛，決定透過算命傳遞柏妍樺不想去日本的心意。（華視、東森超視提供）

黃新皓希望能儘早找到一塊地，建立家中的宮廟。（華視、東森超視提供）黃新皓希望能儘早找到一塊地，建立家中的宮廟。（華視、東森超視提供）

在劇中，黃西田透過算命與合成照片，幫助福地祐介放下牽掛，並為他完成與爺爺的合照，實現未盡的心願。在戲外，黃新皓分享心中的願望清單，他透露希望能早日找到一塊土地，為家人建立宮廟，並期待在演藝圈持續發展，藉由正能量引領更多人向前，他表示：「我希望能為更多人帶來希望與力量。」柏妍樺則坦言自己有意前往日本深造表演技巧，目前也正在學習日語，希望能進一步提升演技，在演藝事業上邁開新的步伐。她表示：「希望能有更多的機會挑戰自我，並回饋觀眾的支持。」

柏妍樺有意到日本深造表演技巧，目前也正在學習日語中。（華視、東森超視提供）柏妍樺有意到日本深造表演技巧，目前也正在學習日語中。（華視、東森超視提供）

韓瑜（右）在《阿榮與阿玉》建議柯叔元（左）放眼未來，不要拘泥於錯過的時間。（華視、東森超視提供）韓瑜（右）在《阿榮與阿玉》建議柯叔元（左）放眼未來，不要拘泥於錯過的時間。（華視、東森超視提供）

林玟誼（右）回憶拍攝過程時，與柯叔元對視一眼便不由自主地落淚。（華視、東森超視提供）林玟誼（右）回憶拍攝過程時，與柯叔元對視一眼便不由自主地落淚。（華視、東森超視提供）

韓瑜劇中建議柯叔元放眼未來，不要在錯過的時間上糾結，因此建議他創立一個汽車攝影主題的粉絲專頁。談及過往的錯過與遺憾，林玟誼認為：「錯過了就是錯過，抱著遺憾只會拖累未來。」她相信從過去學習，並全力以赴當下，才是前進的關鍵。」黃新皓也提到：「人應該要活在當下。」過去的自己放下了很多，所以從不讓自己留下遺憾。柏妍樺坦言自己失去最多的就是演戲的機會，她說：「跟每一個角色擦肩而過都會覺得很遺憾，但緣分就是不夠。」

林玟誼認為錯過即過，只有放下才能迎向未來。（華視、東森超視提供）林玟誼認為錯過即過，只有放下才能迎向未來。（華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》第49集劇情迎向高峰，45至54歲平均收視率更突破1.74，何如芸，因嫌棄「牙給（鵝）」太吵，決定將牠移出民宿，不慎間讓牙給脫籠逃跑。柯叔元見韓瑜焦急難過，便陪著她展開「尋鵝」行動，然而一夜過去仍未能尋得牙給的蹤影。正當眾人快放棄希望時，何如芸來電告知鵝竟然自行走回民宿，為了感謝整夜在民宿等待的何如芸，韓瑜辦桌款待。而在眾人都在場時，林玟誼也趁機宣布，她已經接受了張睿家的求婚，將要搬出陳家。

吳心緹在《阿榮與阿玉》帶來的消息，讓何如芸決定再為感情奮力一搏。（華視、東森超視提供）吳心緹在《阿榮與阿玉》帶來的消息，讓何如芸決定再為感情奮力一搏。（華視、東森超視提供）

即將於1月14日播出的《阿榮與阿玉》第51集，柯叔元與韓瑜計畫公證結婚，卻因韓瑜即將成為林玟誼與黃新皓的繼母而感到複雜心情。吳心緹帶來的消息讓何如芸決定再度奮力一搏，這變數是否會動搖柯叔元與韓瑜的感情？同時，林玟誼的人生邁入新階段，韓瑜與柏妍樺為彌補柯叔元錯過的時光，設計了「回到過去」主題的婚紗攝影展，希望讓柯元更融入林玟誼的記憶，彌補過去遺憾。這份心意能否讓一家人的羈絆更加深厚呢？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間8點華視主頻、東森超視33頻道播出，並上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等平台。

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