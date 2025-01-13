《夜市王》一中街可麗餅落敗！ 店家爆被迫換參賽品項 沮喪吐心聲

《夜市王》昨播出準決賽，台中一中商圈「桐生日式可麗餅」以第4名落敗。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美食節目《夜市王》昨（12）日播出準決賽，從四強再比出前二強，其中台中一中商圈的「桐生日式可麗餅」以第4名落敗，店家沮喪發文透露，其實他們原先想推出的是別的品項，沒想到被迫改成「起司蔬菜火腿」及「草莓卡士達布蕾千層」兩種口味的組合。

桐生日式可麗餅原先想推出的品項，是以「鐵觀音餅皮、鐵觀音卡士達、生乳、紅水烏龍義式冰淇淋、蜜香紅茶珍珠」等食材組合而成。（翻攝自Threads）

桐生日式可麗餅店家發文還原真相，他表示本來想推出的品項是三種茶葉的組合，將以「鐵觀音餅皮、鐵觀音卡士達、生乳、紅水烏龍義式冰淇淋、蜜香紅茶珍珠」等食材，推出一款茶味重的可麗餅，也結合商圈的特色。沒想到在出賽前一週，基於一些不能說的原因，就被強制改成現在觀眾所看到的品項。

請繼續往下閱讀...

沒想到在開始進入比賽，卻聽到評審娘娘說想吃到像珍珠奶茶一樣的東西，春風則說想吃冰時，他們頓時感到很震驚，因為完全就是原本設定參賽的品項，桐生日式可麗餅店家無奈表示，「雖然聽起來很像馬後炮，但我們也沒有堅持自己原本想出賽的品項，自己也有責任，也算是學到了一課，真的非常感謝網路上各位的指教」，貼文一出引不少觀眾留言鼓勵。

在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法