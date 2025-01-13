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宋慧喬曾被綁中國3年！拍《一代宗師》想逃跑護照被沒收

宋慧喬日前在節目上談及拍攝《一代宗師》的內幕。（翻攝自YT）宋慧喬日前在節目上談及拍攝《一代宗師》的內幕。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星宋近日為了新作《黑祭司2：闇黑修女》積極跑宣傳，難得參加許多綜藝節目，日前登上資深歌手鄭在炯主持節目《妖精餐桌》，過程中談及當年拍攝名導王家衛執導的《一代宗師》，坦言曾一度想逃跑。

宋慧喬頂著清爽極短髮造型在節目中亮相，談到一路以來在演藝圈的發展，表示自己當年是韓流的受益者，和中國、香港的電影相關人員有不少交流的機會。當時王家衛導演為了宣傳《2046》來到韓國，兩人因此結識並保持聯繫，之後王家衛導演便向她提議，《一代宗師》裡有個不可或缺的角色，雖然戲分不多，但希望由她來演出，正好她有空檔，再加上好奇中國片場的拍攝環境，以及可以跟許多優秀演員合作，於是就答應邀約。

宋慧喬（左）提到當年想逃跑的故事，讓主持人鄭在炯（右）笑翻。（翻攝自YT）宋慧喬（左）提到當年想逃跑的故事，讓主持人鄭在炯（右）笑翻。（翻攝自YT）

宋慧喬坦言原以為是短期工作，「沒想到卻被綁在那裡3年」，她想起當時的拍攝地點相當偏僻，一到了晚上就會把燈全部關掉，沒機會到市區放鬆休息的她，在沒戲時就只能和工作人員一起打羽毛球，雖然中間偶爾會回到韓國進行活動，但基本上結束就必須回到片場。

3年以來日復一日，讓宋慧喬不禁萌生「我現在在這裡幹嘛？我要走了…我不想再待在這裡了…」的念頭，不過王家衛導演立即察覺她有落跑想法，便詢問宋慧喬身邊的翻譯人員，「慧喬的護照誰拿著的？」更嘗試讓工作人員收走護照，避免她逃回韓國。最終，宋慧喬在《一代宗師》裡戲份僅6分鐘，不過她也澄清，自已並沒有和王家衛導演不合，也期待能再次合作。

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