（影）網紅鳳梨大爆走怒撕疲老闆 公開錄音、對話啪啪打臉

網紅「鳳梨」吳泓逸（右）晚間開直播拿出許多證據啪啪打臉疲老闆。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕零食電商「疲老闆」在嘉義市區擁有千坪零食大賣場，經營零食銷售8年日前驚傳疑似跑路，3日晚間他開直播認了向民間借貸積欠大筆債務，並發布不自殺聲明，11日晚疲老闆再公開長文及4分鐘真心告白影片，之後又稱是被「好兄弟」設局陷害，對此網紅「鳳梨」吳泓逸再也不忍了，今（13）晚開直播把所有對話及過程全部公開，要網友評評理。

鳳梨表示自己並不想開直播，因為他的生活過得很好，都在做自己的生意，話鋒一轉，講到「某人」的時候，鳳梨突然怒火竄起，氣得不停喘氣。鳳梨說自己開直播的原因是「你的行為已經踩到我的底線了，要跟你好好說、給你機會，你卻把事情搞到這地步，我也沒辦法」。

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接著鳳梨依照時間軸說明，並表示他之所以講出一切，實在是關係到很多人的利益，不是他鳳梨個人的事情。「要給你路走，讓你好好做人，講不聽，真的講不聽」鳳梨氣急敗壞，表示他講完這次，就不再浪費社會資源。

疲老闆因經營不善、財務漏洞，向銀行、民間放款借貸，造成九位數欠債。（翻攝自臉書）

2024年12月23～29日，鳳梨表示「朋友」頻繁透過訊息、打電話找他想借錢，並只過年囤了5、6千萬的貨，一時周轉不開，但鳳梨坦白自己手頭上沒那麼多錢，但對方苦苦糾纏不放，最後，鳳梨看在「朋友」有3個孩子不希望孩子們流落街頭，軟心出手幫忙。

由於鳳梨手頭沒有那麼多錢，加上他也不是放款的人，只好求助自己的廠商、金主幫忙。當時「朋友」也說，利息如果在3～5％可以接受，於是鳳梨耗盡自己的人脈借到500萬元，但借錢的人說得很清楚，只能借兩個月，希望不要拖欠。

鳳梨曬出疲老闆傳給他求助的簡訊，裡頭都是裝可憐跟說謊。（本報合成圖，翻攝自臉書）

2025年1月2日，「朋友」感謝鳳梨的幫忙，還說會記住鳳梨的恩情。鳳梨僅表示因為是用自己的人格擔保，請「朋友」兩個月時間一到，千萬要還錢。沒想到2月4日對方卻表示資金有缺口，這也是鳳梨第一次把「朋友」身分曝光，直接說是「疲老闆」。

鳳梨氣呼呼地說疲老闆不斷打悲情牌，拜託鳳梨及鳳梨媽幫忙看一下自己公司問題出在哪裡，但鳳梨看完疲老闆提供資料後，僅表示愛莫能助。當時疲老闆告訴鳳梨自己真的走投無路，所以沒有任何隱瞞欺騙，全都告訴鳳梨了。2月11日原本今年就打算開公司的鳳梨接到疲老闆求助，問鳳梨是否能買下他的房子，再租給他使用，未料，鳳梨自己沒那麼多錢，只好求助有投資房地產的大哥，鳳梨耗盡自己的人脈，2月12日鳳梨朋友決定看看狀況，才發現疲老闆的房子早已將權狀、地契抵押借了一千多萬，愈說愈氣的鳳梨，氣到髒話都飆出來。

鳳梨秀出疲老闆說自己生意出問題的「過程」，滿臉不屑。（翻攝自臉書）

鳳梨覺得自己受騙之後，認為疲老闆不老實，要求他將先前幫忙借到的500萬還清，其餘請疲老闆自行解決。沒想到疲老闆這時提出，要去地政事務所申請權狀遺失，氣得鳳梨大罵「你到底腦袋在裝什麼」？因為地契明明已經抵押借錢，現在又說要申請遺失到底是哪招？

2月13日疲老闆又開始向鳳梨道歉，表示壓力大，並沒有騙人的意思，請鳳梨再給他一次機會，二度拿3個孩子出來裝可憐，說如果跳票的話，他辛苦7、8年的商標、公司都毀於一旦。疲老闆也表示自己願意跟著鳳梨作，只希望把公司留住，鳳梨僅告知「不自救老天爺也救不了」。鳳梨也再次告訴疲老闆，希望他能坦白一切，不要再說謊，如果又騙人，鳳梨就不幹了。隔日，疲老闆提供公司設備、生財器具清單給鳳梨，還請鳳梨的律師擬定合約，並向鳳梨討要身分證正反面，原因是有商品在超商通路上架賣得不錯，不希望因為自己的債務丟了商標。

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由於先前幫忙處理房地產時曾說謊，鳳梨也再度確認疲老闆是否都坦白了，於是鳳梨代墊了商標轉移的費用、租約押金費用。2月16～19日鳳梨都在處理疲老闆的事，疲老闆也再三感謝鳳梨，說沒有鳳梨自己就完蛋了。於是，鳳梨和自己的廠商、股東都幫忙分享疲老闆的直播，希望他能多賣一些東西，稍解燃眉之急。

鳳梨斥責疲老闆鞠躬道歉都是騙，找他幫忙從頭到尾都不坦白，害他被金主、股東誤會。（翻攝自臉書）

2月21日鳳梨的廠商告訴鳳梨，疲老闆在做活動，要求消費者儲值，廠商覺得不妙，這樣很危險，並表示想退出。鳳梨氣炸，怒罵疲老闆不要一直騙人，叫消費者儲值絕對會出問題，後來疲老闆才提出可以退儲值金，並頻頻向鳳梨道歉。

2月26日人在高雄的鳳梨莫名其妙接到許多電話，表示跳票了，當時鳳梨打電話給疲老闆，他卻人間蒸發，電話始終未接，此舉徹底激怒鳳梨，過了幾小時之後，聯結車就出現在疲老闆商場，新聞也爆出疲老闆的零食電商生意出問題。鳳梨暴怒發問：不相信短短幾小時內就調到那麼多聯結車，懷疑疲老闆事先就知道要跳票了卻隱瞞。

先前賣鳳梨面子的金主也不斷打電話，疲老闆依舊不接電話，搞得鳳梨信用全失，並遭到金主、廠商、股東誤會。鳳梨的憤怒被激到最高點，發文表示不會再顧念朋友情誼，堅定抽手不管了。對疲老闆，鳳梨僅要求疲老闆將先前借的500萬元、代墊費用、貨款速速歸還，並喊聲：「公司拿回去」。之後疲老闆竟公開說被好兄弟陷害，鳳梨很生氣問，這些空頭支票要開到哪天？好好做人很難嗎？

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