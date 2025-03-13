晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）網紅鳳梨大爆走怒撕疲老闆 公開錄音、對話啪啪打臉

網紅「鳳梨」吳泓逸（右）晚間開直播拿出許多證據啪啪打臉疲老闆。（本報合成圖，翻攝自臉書）網紅「鳳梨」吳泓逸（右）晚間開直播拿出許多證據啪啪打臉疲老闆。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕零食電商「疲老闆」在嘉義市區擁有千坪零食大賣場，經營零食銷售8年日前驚傳疑似跑路，3日晚間他開直播認了向民間借貸積欠大筆債務，並發布不自殺聲明，11日晚疲老闆再公開長文及4分鐘真心告白影片，之後又稱是被「好兄弟」設局陷害，對此網紅「鳳梨」吳泓逸再也不忍了，今（13）晚開直播把所有對話及過程全部公開，要網友評評理。

鳳梨表示自己並不想開直播，因為他的生活過得很好，都在做自己的生意，話鋒一轉，講到「某人」的時候，鳳梨突然怒火竄起，氣得不停喘氣。鳳梨說自己開直播的原因是「你的行為已經踩到我的底線了，要跟你好好說、給你機會，你卻把事情搞到這地步，我也沒辦法」。

相關新聞：疲老闆稱掉進「好兄弟」設局陷阱 對方有錢有名有流量

接著鳳梨依照時間軸說明，並表示他之所以講出一切，實在是關係到很多人的利益，不是他鳳梨個人的事情。「要給你路走，讓你好好做人，講不聽，真的講不聽」鳳梨氣急敗壞，表示他講完這次，就不再浪費社會資源。

疲老闆因經營不善、財務漏洞，向銀行、民間放款借貸，造成九位數欠債。（翻攝自臉書）疲老闆因經營不善、財務漏洞，向銀行、民間放款借貸，造成九位數欠債。（翻攝自臉書）

2024年12月23～29日，鳳梨表示「朋友」頻繁透過訊息、打電話找他想借錢，並只過年囤了5、6千萬的貨，一時周轉不開，但鳳梨坦白自己手頭上沒那麼多錢，但對方苦苦糾纏不放，最後，鳳梨看在「朋友」有3個孩子不希望孩子們流落街頭，軟心出手幫忙。

由於鳳梨手頭沒有那麼多錢，加上他也不是放款的人，只好求助自己的廠商、金主幫忙。當時「朋友」也說，利息如果在3～5％可以接受，於是鳳梨耗盡自己的人脈借到500萬元，但借錢的人說得很清楚，只能借兩個月，希望不要拖欠。

鳳梨曬出疲老闆傳給他求助的簡訊，裡頭都是裝可憐跟說謊。（本報合成圖，翻攝自臉書）鳳梨曬出疲老闆傳給他求助的簡訊，裡頭都是裝可憐跟說謊。（本報合成圖，翻攝自臉書）

2025年1月2日，「朋友」感謝鳳梨的幫忙，還說會記住鳳梨的恩情。鳳梨僅表示因為是用自己的人格擔保，請「朋友」兩個月時間一到，千萬要還錢。沒想到2月4日對方卻表示資金有缺口，這也是鳳梨第一次把「朋友」身分曝光，直接說是「疲老闆」。

鳳梨氣呼呼地說疲老闆不斷打悲情牌，拜託鳳梨及鳳梨媽幫忙看一下自己公司問題出在哪裡，但鳳梨看完疲老闆提供資料後，僅表示愛莫能助。當時疲老闆告訴鳳梨自己真的走投無路，所以沒有任何隱瞞欺騙，全都告訴鳳梨了。2月11日原本今年就打算開公司的鳳梨接到疲老闆求助，問鳳梨是否能買下他的房子，再租給他使用，未料，鳳梨自己沒那麼多錢，只好求助有投資房地產的大哥，鳳梨耗盡自己的人脈，2月12日鳳梨朋友決定看看狀況，才發現疲老闆的房子早已將權狀、地契抵押借了一千多萬，愈說愈氣的鳳梨，氣到髒話都飆出來。

鳳梨秀出疲老闆說自己生意出問題的「過程」，滿臉不屑。（翻攝自臉書）鳳梨秀出疲老闆說自己生意出問題的「過程」，滿臉不屑。（翻攝自臉書）

鳳梨覺得自己受騙之後，認為疲老闆不老實，要求他將先前幫忙借到的500萬還清，其餘請疲老闆自行解決。沒想到疲老闆這時提出，要去地政事務所申請權狀遺失，氣得鳳梨大罵「你到底腦袋在裝什麼」？因為地契明明已經抵押借錢，現在又說要申請遺失到底是哪招？

2月13日疲老闆又開始向鳳梨道歉，表示壓力大，並沒有騙人的意思，請鳳梨再給他一次機會，二度拿3個孩子出來裝可憐，說如果跳票的話，他辛苦7、8年的商標、公司都毀於一旦。疲老闆也表示自己願意跟著鳳梨作，只希望把公司留住，鳳梨僅告知「不自救老天爺也救不了」。鳳梨也再次告訴疲老闆，希望他能坦白一切，不要再說謊，如果又騙人，鳳梨就不幹了。隔日，疲老闆提供公司設備、生財器具清單給鳳梨，還請鳳梨的律師擬定合約，並向鳳梨討要身分證正反面，原因是有商品在超商通路上架賣得不錯，不希望因為自己的債務丟了商標。

相關新聞：零食電商疲老闆直播現身  認了：有大頭症

由於先前幫忙處理房地產時曾說謊，鳳梨也再度確認疲老闆是否都坦白了，於是鳳梨代墊了商標轉移的費用、租約押金費用。2月16～19日鳳梨都在處理疲老闆的事，疲老闆也再三感謝鳳梨，說沒有鳳梨自己就完蛋了。於是，鳳梨和自己的廠商、股東都幫忙分享疲老闆的直播，希望他能多賣一些東西，稍解燃眉之急。

鳳梨斥責疲老闆鞠躬道歉都是騙，找他幫忙從頭到尾都不坦白，害他被金主、股東誤會。（翻攝自臉書）鳳梨斥責疲老闆鞠躬道歉都是騙，找他幫忙從頭到尾都不坦白，害他被金主、股東誤會。（翻攝自臉書）

2月21日鳳梨的廠商告訴鳳梨，疲老闆在做活動，要求消費者儲值，廠商覺得不妙，這樣很危險，並表示想退出。鳳梨氣炸，怒罵疲老闆不要一直騙人，叫消費者儲值絕對會出問題，後來疲老闆才提出可以退儲值金，並頻頻向鳳梨道歉。

2月26日人在高雄的鳳梨莫名其妙接到許多電話，表示跳票了，當時鳳梨打電話給疲老闆，他卻人間蒸發，電話始終未接，此舉徹底激怒鳳梨，過了幾小時之後，聯結車就出現在疲老闆商場，新聞也爆出疲老闆的零食電商生意出問題。鳳梨暴怒發問：不相信短短幾小時內就調到那麼多聯結車，懷疑疲老闆事先就知道要跳票了卻隱瞞。

先前賣鳳梨面子的金主也不斷打電話，疲老闆依舊不接電話，搞得鳳梨信用全失，並遭到金主、廠商、股東誤會。鳳梨的憤怒被激到最高點，發文表示不會再顧念朋友情誼，堅定抽手不管了。對疲老闆，鳳梨僅要求疲老闆將先前借的500萬元、代墊費用、貨款速速歸還，並喊聲：「公司拿回去」。之後疲老闆竟公開說被好兄弟陷害，鳳梨很生氣問，這些空頭支票要開到哪天？好好做人很難嗎？

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中