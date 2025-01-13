響應五月天號召 「五麋家人」一路向東擁抱花蓮
告五人（右起）、麋先生、宇宙人、家家（左）將一起參加「一路向東」演出。（相信音樂提供）
〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天剛剛忙完新加坡巡演，返台後將領軍相信音樂歌手，1月17日起從高雄「一路向東」前進花蓮獻愛。
為響應五月天的號召，告五人、麋先生、家家、宇宙人這4組「五麋家人」也將成為「一路向東」的「共演大使」，所有歌手都是無酬參與。
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告五人近期忙於籌備新專輯、代言廣告以及各式商演活動，一天跑多場活動已是家常便飯，加上要準備4月12日在高雄世運主場館的大型戶外演唱會，工作更是忙碌，但是對於能投入「一路向東」演出都很期待。
住在宜蘭的告五人笑說：「花蓮離宜蘭很近，搞不好我們是表演完第一個回到家的表演者。」
「一路向東」將從高雄唱到玉里和花蓮市，麋先生透露：「高雄是麋先生的起點，臨近年節參與一路向東演出，特別有過年的氛圍！」
宇宙人的歌曲《藍色的你》就是在花蓮海邊誕生的歌曲，MV也是去花蓮拍的，團員表示：「將這首歌曲帶回花蓮，是我們的心願。期待在花蓮演出，每次演唱都像回到那片海，期待跟大家見面，一起照顧花蓮的海。」
為了讓節目更加豐富，家家將特別邀請同樣出生台東的好友Matzka擔任嘉賓，久未同台的二人將一起帶來熱鬧的歌曲。
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