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大咖天后慘成小三！戀上經紀人被控制淪陷 砸5千萬脫身

許聖梅爆料曾有一名天后歌手與經紀人相戀淪為小三。（翻攝自YT）許聖梅爆料曾有一名天后歌手與經紀人相戀淪為小三。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人許聖梅經常在節目上揭露演藝圈不為人知的祕密，近日她再度爆料，曾有位天后級歌手簽約香港經紀人後，意外發展成戀人關係，且不知不覺成為小三，一度遭到男方用恐怖手段控制，最後痛砸5千萬脫身。

許聖梅近日在節目《娛樂頭版頭》中爆料，這名大咖天后歌手因與原本的經紀人發生矛盾，所以決定在約滿後跳槽，許聖梅的友人受託替該名天后歌手牽線，介紹她作為經紀人的香港男友，雙方也順利簽約。怎料，之後天后歌手在不知情的狀況下，與經紀人相戀淪為小三，導致許聖梅的友人被甩。

而在簽約後，天后歌手的演藝事業非但沒有更上一層樓，反而在短短半年內掉了不少代言，甚至經紀人還以價碼不滿意為由，推掉形象正面的公家機關代言。另外，許聖梅還提到，經紀人更阻止女歌手聯絡在台灣的朋友，藉此將她綑綁在身邊，自己則到處拈花惹草，令人詫異的是，即使如此這名女歌手仍對經紀人男友言聽計從。

直到後來天后歌手得知，經紀人早在自己新家裝潢時，找了一位厲害的風水師擺陣，目的就是要讓女歌手對他死心踏地。而後女歌手抓包經紀人多次劈腿，這才終於清醒，不惜砸下5千萬結束合約與這段感情。

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