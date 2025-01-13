中居正廣再爆「鹹豬手伸向宮澤理惠」！木村拓哉霸氣護花

中居正廣（左）曾在節目中觸摸女星宮澤理惠（中），木村拓哉（右）霸氣護花。（翻攝自日網）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星中居正廣為前偶像男團SMAP隊長，近期他不僅捲入性侵案，更爆出曾出席松本人志在五星級飯店舉辦的性侵聚會，人設徹底翻車。接著日網又挖出中居正廣曾在節目中刻意觸摸女星宮澤理惠，引一旁的木村拓哉忍不住出手阻擋，該畫面也被瘋傳。

中居正廣以想幫宮澤理惠別上麥克風為由，試圖將手伸入她的衣服下，木村拓哉（下左3）便直接坐在兩人中間阻擋。（翻攝自YT）

中正居廣於2000年時帶著SMAP團員木村拓哉、草彅剛和香取慎吾上節目，當時該節目主打無拘無束的概念，不僅能現場訂披薩也能臨時邀請朋友加入暢聊，宮澤理惠受草彅剛邀請也登場，沒想到中居正廣以想幫她別上麥克風為由，竟企圖將手伸入她的衣服下方，木村拓哉見狀立即制止：「你不要在電視上做這種事啊，真的很誇張」，宮澤理惠也尷尬表示「等一下！我自己裝就好」。

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接著木村拓哉眼看勸導無效，決定直接坐在中居正廣和宮澤理惠中間，幽默表示「我來當保全」。該畫面當年播出時笑料滿滿，但如今中居正廣人設翻車後，引網友怒留言：「中居當時像忘了在錄節目」、「原來從當時就看得出來是噁男了」、「木村和香取都在保護宮澤理惠」。

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