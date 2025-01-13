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李多慧公開YT頻道收益！暖捐50萬給社福 再掏14萬送粉絲

李多慧暖心捐款50萬給兒福機構。（翻攝自李多慧IG、YT）李多慧暖心捐款50萬給兒福機構。（翻攝自李多慧IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國啦啦隊員女神李多慧經常在社群和粉絲互動，也認真經營YT頻道分享日常。她昨（12）日在新影片中大方公開頻道總收益，其中更花50萬捐給兒福機構，還有14萬買禮物回饋粉絲，一連串暖心又寵粉行為讓網友超感動：「謝謝妳給台灣在寒冬帶來溫暖！」

李多慧在YouTube頻道上傳新影片，剛睡醒還穿著睡衣的她興奮表示自己心情超好，原因是一口氣花了3000萬韓元（約新台幣65萬元），也是她25年來第一次花這麼多錢。接著她透露2024年的頻道總收入為2萬8250美元（約新台幣93.5萬元），其中會員的收益就高達7502美元（約新台幣25萬元）。

李多慧公開頻道總收益。（翻攝自李多慧YT）李多慧公開頻道總收益。（翻攝自李多慧YT）

不過收益可觀的她並沒有高傲或亂花錢，反而將一半的錢拿去做善事。李多慧曬出收據，有一筆新台幣50萬元的紀錄是給兒童福利機構的捐款，她坦言自己本來就喜歡小朋友，就想趁這次機會，到機構和台灣小朋友們互動，「去了反而是我獲得更多能量」，她也謙虛表示這筆捐款並非她一個人捐，而是所有粉絲觀眾、會員們共同達成的。

不僅如此，李多慧還從收益中掏出新台幣約14萬元送給粉絲禮物，精心挑選了韓國傳統伴手禮禮盒，共有100份。影片曝光後，立刻吸引大批粉絲湧入留言大讚暖舉，「就連台灣在地的網紅，都很少有人像多慧一樣熱愛台灣」、「印象中多慧以前有說過拍YT並沒有要賺錢，說到時候會捐出去…真的說到做到的李多慧，妳真會」、「謝謝多慧公主讓冷漠的社會多一些溫暖」。

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