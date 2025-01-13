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女星被爆「假遊學真陪睡」連拿3年代言！閨蜜氣炸抖內幕

許聖梅爆料某女星為爭奪代言「假遊學真陪睡」。（翻攝自高點電視YT）許聖梅爆料某女星為爭奪代言「假遊學真陪睡」。（翻攝自高點電視YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人許聖梅日前上節目爆料演藝圈潛規則，有A、B、C 3位女星長年競爭某大品牌產品的年度代言人，但最後都是由代言費最低的C女星拿下，沒想到竟是靠「假遊學真陪睡」的手段，震驚眾人。

許聖梅表示，這3位女星中，A是最大咖，代言費用有一定規格，B女星大約知道行情後就稍微減低價格競爭，而C最特別，是3人當中價格最低且含睡，「你們不覺得有些女藝人滿奇怪的嗎，她們都會消失1、2個月，都會說去遊學，遊學地點都說是什麼歐洲巴黎，但從來沒有在IG上看到她們的照片，那就是有點怪怪的啊」。

許聖梅透露，此爆料來源正是B女星，事實上她和C是不同經紀公司，卻是好閨蜜，因此很了解C是用陪睡手段獲取代言資格，「照理說代言是1年換約1次，但C已經是第3年了，所以B當然就不高興」，後來才知道C定期會高調稱自己要去「遊學充電」實則「陪睡換代言」，這才讓B不忍爆料。許聖梅也透露B的身分線索，是整過鼻子且學過烘焙，因為接獲爆料的代價是幫她寫一篇專訪，不過內容不可寫到她的鼻子。

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