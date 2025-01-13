《獅子王：木法沙》全球突破5億美金！北美再奪週末票房亞軍

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼寫實版《獅子王》前傳《獅子王：木法沙》上週末（1月10至12日）於北美上映第4週，票房表現依舊穩定，以1320萬美金（約台幣4.37億元）位居週末票房第2名，雖然電影於北美開片票房不算傑出，但果然如預期的逐漸回升，目前北美累積票房已達到1.89億美金（約台幣62.57億元），全球票房則突破5億美金，目前已來到5.4億美金（約台幣178.79億元）。

《獅子王：木法沙》在北美上映第4週票房表現依舊穩定，全球票房更突破5億美金。（迪士尼提供）

《海洋奇緣2》即將實現全球票房突破10億美金的目標。（迪士尼提供）

同時，迪士尼賣座動畫續作《海洋奇緣2》在北美上映第7週依舊佔據週末票房第5名，累積票房已高達4.34億美金（約台幣143.69億元），全球票房來到9.89億美金（約台幣327.45億元），即將實現突破10億美金（約台幣331.1億元）大關的目標。《獅子王：木法沙》、《海洋奇緣2》持續在台上映中。

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