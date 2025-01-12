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鍾麗緹27歲大女兒身材比媽辣 狂野爆上圍細肩帶遮不住

女星鍾麗緹（左）和大女兒Yasmine都是性感明媚的女神級人物。（本報合成圖，翻攝自IG）女星鍾麗緹（左）和大女兒Yasmine都是性感明媚的女神級人物。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕現年54歲的女星鍾麗緹是90年代性感女神代表人物之一，近日鍾麗緹和第一任外籍丈夫Glen Ross所生的大女兒「Yasmine」張敏鈞歡度27歲生日，擁有深邃五官和凹凸有致S型身材的Yasmine昨（11）日又在社群發布一系列性感照片，傲人上圍搭配細肩帶服裝，簡直就要接班媽媽「性感女神」封號。

Yasmine身材火辣，細肩帶黑裙更襯托出她的雄偉上圍以及螞蟻腰。（翻攝自IG）Yasmine身材火辣，細肩帶黑裙更襯托出她的雄偉上圍以及螞蟻腰。（翻攝自IG）

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Yasmine亭亭玉立且遺傳了媽媽鍾麗緹的高顏值。（翻攝自IG）Yasmine亭亭玉立且遺傳了媽媽鍾麗緹的高顏值。（翻攝自IG）

Yasmine亭亭玉立且遺傳了媽媽鍾麗緹的高顏值，也曾過得溫哥華華裔小姐亞軍，無論身材、臉蛋樣樣都不輸給明星媽媽。Yasmine也向鍾麗緹一樣有著明豔五官與火辣身材，低胸長裙掩不住她的傲人上圍，對自己身材有自信的她也笑得明媚，眼底充滿自信。

Yasmine精通多國語言。（翻攝自IG）Yasmine精通多國語言。（翻攝自IG）

Yasmine精通多國語言，因為鍾麗緹本身就是中越混血兒，Yasmine的爸爸是比利時人，因此她身上能看出多國混血的精緻容貌，她坦承自己也喜歡唱歌、跳舞、拍戲，並不諱言自己對演藝圈非常有興趣。

Yasmine坦承對演藝圈很有興趣。（翻攝自IG）Yasmine坦承對演藝圈很有興趣。（翻攝自IG）

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