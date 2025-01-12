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娛樂 最新消息

FEniX陳峻廷「人魚線」受矚目 雙腳夾緊張哲偉上演「火車便當」

陳峻廷（左）、張哲偉出席一日店長活動。（三立提供）陳峻廷（左）、張哲偉出席一日店長活動。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張哲偉、陳峻廷今（12日）出席一日店長活動，開心與上百粉絲互動，陳峻廷在活動上尺度大開，雙腳夾緊張哲偉，呈現「火車便當」體姿，嗨玩「雙人運動」，讓粉絲尖叫聲連連。

陳峻廷（左）雙腳緊夾著張哲偉的腰。（三立提供）陳峻廷（左）雙腳緊夾著張哲偉的腰。（三立提供）

陳峻廷（左）、張哲偉出席一日店長活動。（三立提供）陳峻廷（左）、張哲偉出席一日店長活動。（三立提供）

兩人近期在三立BL劇《全面管控》有大尺度親密戲，張哲偉透露，媽媽對陳峻廷浴室戲印象深刻，大讚人魚線明顯，他甚至還被問：「有沒有假戲真作的感覺？」陳峻廷打趣喊：「我們沒有假戲，都真的。」

陳峻廷出席一日店長活動。（三立提供）陳峻廷出席一日店長活動。（三立提供）

張哲偉表示，兩人的媽媽都很開明，會跟他們討論男生親嘴的感覺，張媽媽狂讚陳峻廷身材好，甚至還問：「過年要不要來家裡吃個飯？」張哲偉爆料媽媽已等不及想看下一集，陳峻廷聽到也笑說：「那要不要真人直接再演一次？」讓全場笑翻。

陳峻廷家有93歲的阿公，他覺得阿公的觀念頗開放，聽聞是男男對手戲，反應相當冷靜，但不確定阿公有沒有看播出，也不敢和阿公討論，反倒是媽媽看了誇讚張哲偉很壯。眾人建議可以在除夕圍爐時播給阿公看，陳峻廷打趣喊：「搞不好阿公看完胃口更好。」他邀請張哲偉來家做客，直接坐在阿公旁邊一起看。

張哲偉出席一日店長活動。（三立提供）張哲偉出席一日店長活動。（三立提供）

張哲偉劇中飾演AI機器人，在「翻雲覆雨」的隔天早上，他不忘詢問陳峻廷「力道拿捏還可以嗎？」他解釋，因為機器人沒有情感、不會害羞，也稱自己在拍親密戲時，總是「開車開到底」，陳峻廷招認，一開始確實有嚇到，但後來漸漸習慣，「他的花招就是摸摸頭、摸摸耳朵。」但拍到後期，他還會抱怨「怎麼只有那幾招，真的很笨耶！」爆料有一場確實是臨時加戲，床戲完的下一場，就是拍吃早餐的橋段，椅子上突然出現一個「中空坐墊」，原來是導演臨時帶來片場，並沒有讓演員知道，讓陳峻廷看到當場大笑NG。

陳峻廷（左）、張哲偉出席一日店長活動，開心與粉絲互動。（三立提供）陳峻廷（左）、張哲偉出席一日店長活動，開心與粉絲互動。（三立提供）

陳峻廷所屬的FEniX，近來發行新專輯，尾牙邀演不斷，他稱說過年的紅包會加碼，「過年紅包加倍有點難，加乘是可以的，加幾張藍色的起跳。反正包再多媽媽也不會收，媽媽都會找藉口還給我。」張哲偉說：「我會收喔，你包給我！」陳峻廷立刻回：「那你來我家跟我媽拿，畢竟你（指角色）是入贅的。」張哲偉機靈說：「通常是老公才會入贅吧？（指陳峻廷是老婆）」讓陳峻廷啞口無言，當場懊惱說：「聰明反被聰明誤，可惡！今天我輸了。」

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