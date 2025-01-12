Energy新加坡再次合體五月天！ 任性加碼提出重要任務

五月天新加坡開唱再次邀請Energy擔任嘉賓開心合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy重返歌壇一年成績亮眼，這陣子也是各大尾牙爭相邀請的歌手，昨（11）五月天在新加坡舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，Energy也是趕搭一早的班機前往當地，晚上現身五月天演唱會，兩大天團再次合體，讓現場粉絲驚喜不已。

五月天昨起一連兩天在新加坡國家體育場開唱，相隔一年再到當地演出，阿信說：「不知不覺一年不見了，大家好嗎？過去幾年，五月天維持著每一年來到新加坡開演唱會，預告一下，明年真的不一定...」因為在這個巡演後，五月天要專心籌備專輯，開玩笑說，要先休息半年、沉澱半年、整理半年、充電半年，笑稱下次就是開80歲演唱會，要大家好好把握這兩個晚上。

請繼續往下閱讀...

五月天新加坡開唱，Energy現身當嘉賓帶給粉絲驚喜。（相信音樂提供）

Energy和五月天合唱《二次西遊》、《星期五晚上》等歌曲，現場氣氛嗨爆。另外還預告重要任務，牛奶和阿弟一搭一唱說，因為4月5日Energy將帶著「一觸即發」演唱會到馬來西亞開唱，他們說：「接下來有個任性要求，今天我們第六次擔任演唱會嘉賓，在我們『一觸即發』第六場演唱會，不知你們有沒有空來一下？」

五月天在新加坡連唱兩場，吸引爆滿歌迷欣賞。（相信音樂提供）

早已偷打聽五月天行程表的Energy大膽提出要約，阿信則笑回：「五月天會把你們吃垮。」Energy團員不怕被五月天吃垮，誠意滿滿就等他們答應。最後阿信出考題，要Energy唱出五月天新歌《任性》就慎重考慮，沒想到Energy有備而來，完美詮釋五月天新歌。

另外由溫妮、「小V」郁采真、魏嘉瑩、琳誼組成的「BOOM！怪物星人」，昨晚擔任五月天新加坡場開場嘉賓，獻唱未發行的《墨玉》和《我不可一世的輕狂》等歌，並選唱《許下星願》獻給星國歌迷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法