BLACKPINK Jennie降落台北 穿搭簡約不簡單

韓國國際級女團BLACKPINK成員Jennie今（9）搭乘OZ713班機抵達桃園機場。

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國國際級女團BLACKPINK成員Jennie今（9）搭乘OZ713班機抵達桃園機場，身為2026金唱片頒獎典禮最大咖明星的她，身穿灰色千鳥紋外套搭配灰色上衣，下半身則是淺藍色牛仔褲，看起來簡約俐落的造型，其實一點都不簡單。這身打扮讓Jennie一下飛機就被稱讚，「今天怎麼這麼漂亮，看起來只有22歲」。

根據韓國媒體報導，Jennie身上的雙排釦羊毛大衣價格約790萬韓元（約新台幣17.1萬元）、灰色手肘補釘毛衣約140萬韓元（約新台幣3.1萬元）、羊毛針織連帽衫約84萬韓元（約新台幣1.8萬元）口袋直筒牛仔褲約120萬韓元（約新台幣2.6萬元）、靴子約350萬韓元（約新台幣7.6萬元）、證件夾套約50萬韓元（約新台幣1.1萬元）、相框鑰匙圈約47萬韓元（約新台幣1萬元）、包包約430萬韓元（約新台幣9.3萬元），全身行頭加一加，約新台幣43.6萬元。

Jennie將參加明日於台北大巨蛋舉行的2026金唱片頒獎典禮，該頒獎典禮也有「韓國的葛萊美獎」之稱，且Jennie為該典禮最大咖女星。

