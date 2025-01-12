《魷魚遊戲》李瑜美首登韓綜！上《RM》緊張到快瘋掉

禹棹奐（左二）和李瑜美（左三）上《Running Man》宣傳新戲。（中天綜合台提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓綜《Running Man》邀來治癒韓劇《浮游先生》演員禹棹奐與李瑜美一起參戰，李瑜美在《魷魚遊戲》戲份不多，但播出後卻讓人印象深刻，難得上《RM》且是第一次上綜藝節目的她相當緊張，直呼「感覺快要瘋掉了」，連在介紹作品時都講到中斷，還遽然原地跳起舞來，金鍾國安撫她放輕鬆。

禹棹奐和金鍾國一樣單眼皮小眼睛且同為安養人，一出場金鍾國先是一番暴風式讚美，更提到他的母親在醫院做物理治療時，也曾見過禹棹奐一次，此話一出，哈哈開玩笑問：「你以前在安養當過流氓嗎？但金鍾國有當過，從流氓到大獎得主」，這話引來眾人大笑。

請繼續往下閱讀...

池睿恩聽信哈哈的話，用衣袖幫忙禹棹奐（左）擦汗，想增加好感度。（中天綜合台提供）

李瑜美玩起遊戲相當出色，節目中必須爬上由隊員支撐的木板牆，並用嘴咬下福袋，遊戲開始前李瑜美相當有自信，因為小時候很常爬牆，開始後她瞬間就完成任務，一旁支撐的人完全沒感覺，連結束都不知道。輪到金鍾國時，他只要一用力，兩旁支撐牆的人都不敵他的力量直接飛出去，完全無法固定支撐，看似簡單的遊戲他卻以失敗收場。

嬌小的李瑜美（中）玩遊戲相當認真，一旁撐牆的隊員都沒感受到用力。（中天綜合台提供）

節目中分為王、貴族、奴隸三種，每個身分擁有不同的金錢與權力，禹棹奐為了贏選擇資金多沒地位的奴隸，拉攏同為奴隸的池錫辰要對他言聽計從，兩人更是聯手執行切葫蘆任務，獲得額外獎勵後，他卻把池錫辰排除在外，禹棹奐笑說：「你現在還覺得是團體戰嗎？」流露調皮的一面。

遊戲中禹棹奐（右）和池錫辰達成同盟協議，這讓池錫辰相當開心。（中天綜合台提供）

禹棹奐在遊戲中也不忘撩池睿恩，更透露自己喜歡圓圓的女生，池睿恩聽到一系列情話後心花怒放，更臉紅問他是在告白嗎？之後還傻傻聽從哈哈的建議，用衣袖擦拭禹棹奐臉上的汗，這舉動讓禹棹奐不知所措。《Running Man》將在今天（12日）晚間6點於中天綜合台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法