《黑白大廚》崔鉉碩喊來台開店！煮義大利麵：絕對不會忘放大蒜

崔鉉碩應外送平台邀請來台，特別「炫技」煮義大利麵。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國主廚崔鉉碩去年因參加《黑白大廚》收穫許多台灣粉絲，今天（11日）他應邀來台參加活動，大秀廚藝煮蒜香蛤蠣義大利麵，YouTube節目《黑白煮主廚》的網紅廚佛Fred、大蛇丸親臨現場展開料理對決，場面相當逗趣。

崔鉉碩誇張式的撒鹽手法，讓大家笑翻。（記者胡舜翔攝）

《黑白煮大廚》的大蛇丸也來到現場。（記者胡舜翔攝）

崔鉉碩分享在節目播畢後，餐廳多了很多台灣客人，台灣人都滿喜歡他的料理，他承諾只要是台灣客人，一定會幫他加很多大蒜，還有加肉加麵。他坦言，有機會會想在台灣開店，且優先選在台北，菜色會是融合韓國傳統以及台灣特色的料理。

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崔鉉碩稱如果是台灣客人，會幫他加肉加菜加大蒜。（記者胡舜翔攝）

他大讚台灣是美食之都，東西好吃又便利，外送速度比韓國還要快，此次來台吃了粽子以及珍珠奶茶，表示自己選擇「半糖、去冰」的黑糖珍珠鮮奶茶，也打算前往夜市大快朵頤一番，「晚上不能早睡，因為我要去夜市，我也沒辦法預設要吃什麼，看到什麼就吃什麼。」

崔鉉碩指定要黑糖珍珠鮮奶茶，被大讚很會點。（記者胡舜翔攝）

崔鉉碩提到，先前拍攝《黑白大廚》拍了38小時，「那時候我說，這個年紀熬夜的話會失智，但其實我本來就是常忘東忘西！」他爆料媽媽會買20把雨傘給他，到了秋天只剩下1、2支，「但我以後絕對不會忘記放大蒜！」

因為他在節目中，製作招牌料理「蒜香蛤蠣義大利麵」時竟然忘記放大蒜，在韓國成為熱門話題。他與評審安成宰在節目中的鬥嘴激起的火花，令人津津樂道，崔鉉碩笑說：「我跟安成宰會一起打高爾夫，但我比他還會打高爾夫！」更笑說如果《黑白大廚》有第二季，「我絕對不會以參賽者的身分去參加！」

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