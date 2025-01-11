黃明志怎麼了！「開嗆」刺激滅火器：無乾無LP

黃明志與楊大正飆唱新歌。（亞洲通文創提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬鬼才黃明志力邀金曲樂團滅火器合唱新歌《飲勝》，聽到滅火器來自高雄的台語口音，與他在大馬說得有些不同，笑說這首歌是由不同口音混雜出來的感覺，聽得懂的人應該會覺得蠻有趣。

而在《飲勝》歌詞中一句「一人一嘴飲乎乾 ，無乾無卵葩（LP）」，黃明志特別解釋，這是男生之間為了刺激對方喝酒講的話。

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黃明志談到，「我的家鄉裡面常會聽到的，而『飲勝』則是一個喝酒儀式，在馬來西亞和新加坡很常見，不管是去別人婚宴喝喜酒、春酒、尾牙、七月半，公司周年慶，各種慶祝活動，新年團圓飯等，甚至是普通朋友聚會都可以用。」

黃明志與滅火器樂團合作新歌。（亞洲通文創提供）

至於私下酒品如何？黃明志笑說：「真正看過我酒後亂性的，應該只有非常熟的朋友還有女朋友，我就是因為怕自己喝醉了比較難控制自己，所以在別人面前都不太敢喝得太醉，或者是硬撐到家裡才倒下去。我也是有偶包的。」透露酒過三巡後常會跳舞，不然就是跟朋友圍在一起聊天講別人的八卦。

歲末年終將至，身為老闆的黃明志大方透露，基本上每一年都會開出3個月的年終犒賞員工，「就算在疫情發生的時候，我們也是保持一樣，最差的時候也會給到2個月，這是非常不容易的事情。」

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