崔榮晙來台錄除夕特別節目 突向SEVENTOEIGHT說抱歉

〔記者侯家瑜／台北報導〕《WE ARE 我們的除夕夜》今晚將在台北流行音樂中心錄影，韓國創紀錄女團FIFTY FITFY、神級編舞家崔榮晙與所屬舞團TEAM SAME、首個在韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，以及台韓跨國選秀節目《SCOOL》出道團SEVENTOEIGHT帶來的台韓共演。FIFTY FITFY不僅特別為《WE ARE》苦練華語歌，昨日下午抵台後也直奔北流與另外三團會合，一路排練至深夜，初次來台演出誠意十足。

台韓4團共演氣勢登《WE ARE 我們的除夕夜》錄影。（記者王文麟攝）

四團經過昨日彩排已培養好默契，今日錄影前的記者會上一同暢聊合作心得，更派出韓國團員代表以華語和台語賀年，相當應景。崔榮晙說道，新的一年可以跟這麼多舞蹈老師以及這麼棒的藝人一起度過非常開心，而且又來到台灣，真的意義非常深厚，崔榮晙還強調：「東西很好吃！」

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SEVENTOEIGHT錄製《WE ARE 我們的除夕夜》。（記者王文麟攝）

崔榮晙再度來台灣。（記者王文麟攝）

崔榮晙也趁此機會分享他一直想告訴SEVENTOEIGHT的話，他表示昨天遇到SEVENTOEIGHT時感到很抱歉，因為之前他們參賽時是練習生的身分，他認為應該對他們比較嚴格，因此昨天相遇時，SEVENTOEIGHT雖然和他打招呼，卻一邊後退，但其實對他而言，現在他們已經出道了，不再是老師跟學生的關係，而是同事的關係，其實不用再這麼怕他。

崔榮晙再度來台灣。（記者王文麟攝）

關於練習花絮，崔榮晙說大家默契都很好，可以展現出「高群舞」的感覺，首次站上台灣舞台的他，也驚訝所有工作人員對於每個細節都非常仔細、很盡責，他覺得很棒。而身為《SCOOL》的導師，崔榮晙認為甫出道一個月的SEVENTOEIGHT當中，進步最多的人是鎮佑，對此，鎮佑回應：「今天能站在這麼大的舞台上，給大家展現這麼好的面貌，都是因為老師的教導。」

幻藍小熊（左團）、FIFTY FITFY錄製《WE ARE 我們的除夕夜》。（記者王文麟攝）

同樣首次來台的FIFTY FITFY，老么ATHENA為台韓混血，也是KPOP史上第一個瑞典籍偶像，她露透由於團員CHANELLE很喜歡學華語，所以早上還特別教她講，全體也一起大喊「我很開心」，不僅一同用華語祝賀大家新年快樂，更將在《WE ARE》上演唱華語歌，改編自他們的韓語歌曲〈Push Your Love〉。

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