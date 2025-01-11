《寄生上流》奉俊昊新片前進柏林影展！《米奇17號》韓國搶先全球

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演奉俊昊編劇執導、羅勃派汀森主演新片《米奇17號》確定將於2月登場的第75屆柏林影展進行國際首映，同時也率先在奉俊昊的故鄉韓國搶先全球1週於2月28日上映，有望在當地進行世界首映，派汀森本月20日則將和奉俊昊一同在韓國進行全球發布會。

《米奇17號》改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》（比電影少10號），耗資1.18億美金（約台幣39.06億元）打造，描述派汀森飾演的「可消耗」員工米奇專門被派遣執行危險任務，以殖民一個冰凍星球，當一個版本的他死去，公司會創造一個擁有大部分記憶的複製品來取而代之，沒想到第17個版本的米奇意外存活，並見到了「米奇18號」，因此引發混亂。

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羅勃派汀森和奉俊昊合作新片《米奇17號》，在片中分飾多版本的「米奇」。（華納兄弟提供）

該片為奉俊昊繼大獲成功的《寄生上流》後的首部執導作品，他以《寄生上流》拿下2019年第72屆坎城影展金棕櫚獎，並在2020年第92屆奧斯卡獲得最佳影片、國際影片、導演、原創劇本4項大獎，創下奧斯卡歷史成為首部獲得最佳影片的非英語電影。

除了編劇和執導《米奇17號》，奉俊昊也同時擔任製片，電影原先計畫在去年3月上映，後來改檔至今年1月，最後再調整到3月，據悉，是為了確保IMAX的上映檔期，並為影片完成提供更多時間。

奉俊昊（中）和羅勃派汀森合作新片《米奇17號》，兩人將一同在韓國宣傳新片。（達志影像）

第75屆柏林影展將於當地時間2月13日至23日舉行，完整片單將於1月21日公布，《米奇17號》將於3月6日在台上映。

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