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娛樂 電視

徐懷鈺鬆口當年消失演藝圈原因 胡瓜聽了相當有感

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜近期在Youtube頻道《下面一位》請來「平民天后」徐懷鈺一同喝茶聊天。談到曾經有一段時間在演藝圈消失的原因，原來是徐懷鈺去中國拍戲，一拍就是一整年，又馬不停蹄地接演下一部，辛苦的她一年只會回台灣一次，又要匆匆的離開繼續拍戲工作，因此有好長一段時間未能和大家見面。

徐懷鈺（左）鬆口當年消失演藝圈原因，胡瓜聽了相當有感。（節目提供）徐懷鈺（左）鬆口當年消失演藝圈原因，胡瓜聽了相當有感。（節目提供）

胡瓜也表示過去也常常要飛到其他地方做節目，無奈的不是要一直當空中飛人，而是飛機不是直飛需要轉機，班機只要耽誤一班，後續的錄影行程全會接連受到影響，不停歇的工作時間讓他印象深刻。

徐懷鈺（左）鬆口當年消失演藝圈原因，胡瓜聽了相當有感。（節目提供）徐懷鈺（左）鬆口當年消失演藝圈原因，胡瓜聽了相當有感。（節目提供）

徐懷鈺經因為拍戲到致頸椎受傷，這期間家人都未曾伴在她身邊，反而是她的歌迷陪伴她走過那段時間，甚至當時替她治療和開刀的醫生都是自己的歌迷，兩人還共同討論徐懷鈺的療程狀況給予協助，對此徐懷鈺非常感謝歌迷的暖心，在她需要時伸出援手，令她感動不已。

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