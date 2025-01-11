鬼鬼未婚生女早洩端倪！去年曬自拍照「暗藏彩蛋」

鬼鬼無預警宣布升格當媽。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲女星「鬼鬼」吳映潔近來消失在大眾面前一陣子，昨（10日）無預警宣布已經升格當媽媽，震驚各界。不過其實在去年底，鬼鬼就在社群上傳多張自拍照透露端倪，在文中寫下「有一張是彩蛋照片」。

鬼鬼去年貼文藏彩蛋。（翻攝自臉書）

鬼鬼在去年12月30日久違更新社群，曬出多張對鏡自拍照，並在文中寫下，「鏡拍是必須吧！要跟2024 say good bye了！」同時在文末標記「#有一張照片是彩蛋」，可見照片中她穿著寬鬆外套搭配短裙，乍看之下沒有異狀，不過如今回頭來看，肚子似乎有微微隆起，讓網友驚呼，「原來彩蛋這時候在肚子裡了」。

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鬼鬼宣布未婚生女後，令不少人好奇「孩子的爸爸是誰」，針對外界關注，鬼鬼本人發文強調，「我沒有結婚，不要再問了」，經紀人也回應表示，鬼鬼和小朋友平安健康的展開新生活，預計在2025年以全新身分與大家見面，演藝工作不受影響，希望粉絲能夠繼續支持。

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