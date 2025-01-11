古裝女神遭尪家暴「連磕9個頭求情」 被強壓在床...不忍吐心聲「厭惡無比」

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫、李現再度攜手，兩人主演的古裝劇《國色芳華》，首播僅一日空降MyVideo戲劇榜冠軍，熱度居高不下。楊紫飾演的女主角「何惟芳」，劇中被丈夫魏哲鳴家暴、對魏哲鳴的磕頭哭戲，成為首播兩大亮點，楊紫的演技細膩，令觀眾深受震撼，網友直呼：「這就是演技巔峰！」

楊紫（左）、李現主演的《國色芳華》熱度爆表。（台灣大哥大MyVideo提供）

劇中，楊紫飾演的「何惟芳」因貼身丫鬟玉露慘遭害死，對魏哲鳴飾演的丈夫「劉暢」連磕9個頭求情，更在得知丫鬟死訊後哭到虛脫。劉暢冷漠地說：「何必為了一個下人。」何惟芳憤怒回應：「她不是我的下人，她是我的妹妹。」楊紫無助到絕望的情緒轉換一氣呵成，在這場戲中真情流露，網友甚至發現她額頭都磕破皮了，大呼：「楊紫真的用生命在演戲！」楊紫表示，何惟芳這角色的精神核心非常打動她，該角只要遇到困難，都會認為憑自己的努力一定能做得到，「希望透過自己真誠的表演，讓觀眾感受到角色的堅韌與力量。」

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楊紫在《國色芳華》飾演商賈之「何惟芳」。（台灣大哥大MyVideo提供）

特別的是，霸氣總裁專業戶魏哲鳴在《國色芳華》大展反轉演技，他飾演的劉暢從一開始對妻子楊紫的冷漠，不時言語侮辱，到後期情緒失控的家暴行為，將這個角色詮釋得入木三分。劇中，何惟芳對劉暢控訴：「劉家上下讓我厭惡無比，別讓我多費口舌。」而劉暢不願和離，反推了女方一把，甚至想要強吻她，女方狂喊救命，他卻還把她強壓在床上，直喊：「這強盜我是當定了！」直到女方又被推一把撞到桌角受傷，男方才罷手，這段劇情讓網友看得是恨得牙癢癢。

李現在《國色芳華》飾演天下第一貪官「蔣長揚」。（台灣大哥大MyVideo提供）

魏哲鳴在《國色芳華》飾演楊紫的丈夫「劉暢」。（台灣大哥大MyVideo提供）

《國色芳華》剛開播，何惟芳就嫁人，但婚後遭到冷落與鄙視，一次忍不住在廟裡偷偷抱怨婆家，被男主角李現飾演的「天下第一貪官（花鳥使）」蔣長揚意外偷聽到，過不久劉暢婚前初戀李幼貞（張雅欽 飾）以縣主之姿來訪，花鳥使蔣長揚也隨侍在側，親眼見到何惟芳遭遇，助她逃脫婆家的牢籠。李現為符合角色型態減重了6公斤，網友直喊非常喜歡他在戲裡風流倜儻的儀態，幾個鏡頭就讓網友看得出神。《國色芳華》於台灣大哥大MyVideo跟播中。

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