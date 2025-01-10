（影）百萬YTR劉沛「老家對面被野火燒光」 淚曝驚悚空拍畫面

劉沛曝光洛杉磯老家的現況。（翻攝自IG、Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火肆虐，摧毀超過千棟建築物，而在YouTube上擁有百萬訂閱的美籍YouTuber劉沛，近日帶著一家4口回老家洛杉磯，於昨（9）日透露火苗已經燒到對面鄰居的房子，並曝光從飛機上俯瞰的災區空拍影片。

劉沛昨日在Threads上表示，收到不少關心洛杉磯的訊息，並曬出一段爸爸傳給他的影片透露，洛杉磯老家對面的房子已經被燒得面目全非，所幸消防員及時滅火，不然火勢恐怕會更猛烈，另外他也向外界報平安，「我家人都安全沒問題，但很多人沒有像我們這麼幸運，希望風和火都可以變少很多。」

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劉沛搭機返回洛杉磯，曝光空拍景象。（翻攝自Threads）

稍早，帶著一家人搭機返回洛杉磯的劉沛，分享了在飛機上俯瞰洛杉磯的景象，可見當地壟罩著大片黑煙，怵目驚心的畫面，讓他難過的在文中附上落淚的表情符號，也令網友們紛紛難過直呼「真的太可怕，出門要戴口罩」、「如同煉獄一樣的感覺啊…」、「還以為是火山爆發」、「注意安全，天佑LA」。

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