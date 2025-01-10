（影）林美秀合體中國娃娃「台上脫了」！罹血友病曝近況

展榮展瑞（左起）、林美秀、中國娃娃。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕泰國女子團體「中國娃娃」、林美秀、展榮展瑞今（10）日出席《2025 WE ARE 我們的除夕夜》彩排，林美秀在台上嗨唱《金罵沒ㄤ》還在現場挑戰光速換衣，林美秀自謙是歌壇新人，這次同台中國娃娃，提到以前還只是演員時，過年都會聽她們的歌，沒想到現在有機會一起在舞台表演。

中國娃娃。（記者胡舜翔攝）

中國娃娃這次睽違10多年在台灣合體演出，直呼非常開心，進行節目彩排時以一曲《單眼皮女生》又唱又跳掀起回憶殺，展榮表示這首歌所有舞群和變裝皇后都會唱，音樂一放大家就跟著唱，由於之前中國娃娃一直在泰國，大家幾乎是以視訊溝通，合體彩排只花了六小時、共排練兩次。

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展榮展瑞。（記者胡舜翔攝）

而展榮展瑞去年跟中國娃娃合唱一曲，之後就一直想如果過年她們有機會來台灣就好了，沒想到竟然成真，覺得很興奮，這次表演讓他們覺得熱血沸騰。展榮展瑞兄弟也表示去年算是豐收的一年，雖然沒有賺很多錢，但心靈財富有變多，有達到里程碑。

林美秀。（記者胡舜翔攝）

林美秀對於現在要唱跳表演，她笑說自己是勞碌命，要動身體才會好，她也預告服裝有亮點，戴上假髮後看起來會像「吉伊卡哇」，由於最近工作量大，她也坦承自己壓力很大，自從患上血友病後，為了身體好每天早睡早起，也調整飲食不再像以前依樣大魚大肉。

至於中國娃娃是否會想重回台灣發展，貝兒表示自己有努力學中文，大家都覺得她們要打鐵趁熱，被問到家庭生活時，娃娃則笑著利用林美秀的歌說：「金罵沒ㄤ！」，而貝兒現在是兩個小孩的媽媽，有10歲兒子和女兒7歲，她說主要自己是老師，有在教皮拉提斯。

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