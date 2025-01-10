晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「慈濟盜畫爭議」證嚴法師管不到？ 百萬網紅諷：只是吉祥物

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，院方8日發聲明表示，將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，原創畫家李健儀受訪時則透露，當初證嚴法師得知《佛陀問病圖》壁畫換人畫後，曾當面向他詢問此事，他向證嚴說明原委，證嚴卻僅感嘆，「錢他們出的啦」。對此，百萬網紅Cheap狠酸，原來證嚴管不到慈濟，「證嚴上人只是吉祥物」。

大林慈濟醫院會繼續保存、展示「佛陀問病圖」原作於院長室。（大林慈濟醫院提供）大林慈濟醫院會繼續保存、展示「佛陀問病圖」原作於院長室。（大林慈濟醫院提供）

Cheap今（10）日於臉書發文指出，慈濟要畫一幅畫，用了人家的草稿，但找更便宜的人執行，證嚴對此也很無奈。他忍不住吐槽，「原來業界經典的笑話是真的，還是由做慈善的慈濟演繹出來，台灣老闆楷模。」

Cheap說明，大林慈濟大廳有一張超大的「佛陀問病圖」，原本是2000年委託李健儀所做，李健儀花了一年四個月，在牆上打好草稿後，報價2000萬，然而，慈濟師姐一句「錢不夠不做了」，讓李健儀只好自認倒楣。不料，3個月後，那幅畫又開始畫了，慈濟找了李健儀的助理陳欽明，以1000萬的合約，在李健儀的草稿上繼續動工。

Cheap續指，李健儀覺得很幹，跟證嚴上人抱怨，證嚴上人卻無奈嘆，「錢是他們出的啦」，而李健儀不想傷害慈濟，選擇不再追究合約問題，結果壁畫完工後，作者卻是署名陳欽明。

此外，Cheap說，李健儀覺得盜版壁畫畫得很爛，細節粗糙、構思不到位，沒有那種「病患能從畫中獲得平靜的fu」，慈濟現在表示，會在壁畫旁邊加註原創者。

對此，Cheap驚呼，原來證嚴上人完全管不到慈濟，「證嚴上人只是吉祥物」，大林慈濟醫院沒有一個人是證嚴法師管的、沒有一名師姐是她派的、沒有一份薪水是她發的，證嚴法師雖然名義上是慈濟的創辦人，「但她只能管他自己！」

壁畫原創作者是知名油畫家李健儀。（翻攝自臉書）壁畫原創作者是知名油畫家李健儀。（翻攝自臉書）

據《三立新聞網》，李健儀針對大林慈濟醫院提出的補救措施表示肯定，並透露證嚴當時聽他說明緣由後無奈表示，「錢他們出的啦！」基於不想傷害慈濟和不捨證嚴還要坐輪椅出庭，他決定剩下的部分自己幫忙畫，如今能被還原這段往事及獲得尊重，總算出一口氣。

相關新聞：慈濟大林醫院涉偷畫盜圖風波 原創者曝當年與證嚴對話內容

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中