「慈濟盜畫爭議」證嚴法師管不到？ 百萬網紅諷：只是吉祥物

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，院方8日發聲明表示，將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，原創畫家李健儀受訪時則透露，當初證嚴法師得知《佛陀問病圖》壁畫換人畫後，曾當面向他詢問此事，他向證嚴說明原委，證嚴卻僅感嘆，「錢他們出的啦」。對此，百萬網紅Cheap狠酸，原來證嚴管不到慈濟，「證嚴上人只是吉祥物」。

大林慈濟醫院會繼續保存、展示「佛陀問病圖」原作於院長室。（大林慈濟醫院提供）

Cheap今（10）日於臉書發文指出，慈濟要畫一幅畫，用了人家的草稿，但找更便宜的人執行，證嚴對此也很無奈。他忍不住吐槽，「原來業界經典的笑話是真的，還是由做慈善的慈濟演繹出來，台灣老闆楷模。」

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Cheap說明，大林慈濟大廳有一張超大的「佛陀問病圖」，原本是2000年委託李健儀所做，李健儀花了一年四個月，在牆上打好草稿後，報價2000萬，然而，慈濟師姐一句「錢不夠不做了」，讓李健儀只好自認倒楣。不料，3個月後，那幅畫又開始畫了，慈濟找了李健儀的助理陳欽明，以1000萬的合約，在李健儀的草稿上繼續動工。

Cheap續指，李健儀覺得很幹，跟證嚴上人抱怨，證嚴上人卻無奈嘆，「錢是他們出的啦」，而李健儀不想傷害慈濟，選擇不再追究合約問題，結果壁畫完工後，作者卻是署名陳欽明。

此外，Cheap說，李健儀覺得盜版壁畫畫得很爛，細節粗糙、構思不到位，沒有那種「病患能從畫中獲得平靜的fu」，慈濟現在表示，會在壁畫旁邊加註原創者。

對此，Cheap驚呼，原來證嚴上人完全管不到慈濟，「證嚴上人只是吉祥物」，大林慈濟醫院沒有一個人是證嚴法師管的、沒有一名師姐是她派的、沒有一份薪水是她發的，證嚴法師雖然名義上是慈濟的創辦人，「但她只能管他自己！」

壁畫原創作者是知名油畫家李健儀。（翻攝自臉書）

據《三立新聞網》，李健儀針對大林慈濟醫院提出的補救措施表示肯定，並透露證嚴當時聽他說明緣由後無奈表示，「錢他們出的啦！」基於不想傷害慈濟和不捨證嚴還要坐輪椅出庭，他決定剩下的部分自己幫忙畫，如今能被還原這段往事及獲得尊重，總算出一口氣。

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