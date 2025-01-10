《黑暗榮耀》惡女又脫了！車珠英「女上男下」又露點 新劇19禁床戲尺度大

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星車珠英因演出《黑暗榮耀》中的爆乳空姐走紅，她首次當上古裝劇女主角，在《元敬》當中飾演王后，詮釋元敬王后火花般的人生旅程，並再度上演19禁床戲，不但女上男下且露點，讓人看得超害羞。首集取得4.9%的收視率，第2集收視上升至5.4%，瞬間最高收視達6.9%，連續2集位居都位居韓國付費電視同時段收視冠軍，被視為今年必看的史詩級韓劇。

車珠英在《元敬》中有大尺度床戲，令人看了臉紅心跳。（翻攝自愛奇藝）

《元敬》劇情描述車珠英飾演的「元敬王后」，出身於貴族，一直揣懷著改變世界的夢想，不惜動用家族力量，幫助丈夫「李芳遠」（李賢旭 飾）成為朝鮮第三代國王，兩人之間的愛情一開始很美好，車珠英跟李賢旭在第一集中更上演破格的裸露床戲，愛得濃烈的兩人在宮中牽手奔跑並一路激吻回房，也顯露出元敬王后不受宮中禮法束縛、勇於做自己的性格。

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車珠英第一次飾演女主角，在韓劇《元敬》中穿上古裝。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

不過隨著劇情推展，李芳遠上位後，因為自卑心作祟，開始與元敬產生距離，並與她唱反調，他先是擅自把私生子接回宮裡，又故意寵幸她視為心腹的侍女，面對丈夫的背叛，看著他寵幸別的女人，元敬不僅沒低頭，反而憑藉自身聰慧，跟李芳遠較上了勁。而後宮管理更是讓元敬王后煩心，後宮們摩拳擦掌想把她拉下王后位子，妃子「英實」（李詩雅 飾）甚至當著她的面大放厥詞，她一怒之下狠搧她兩巴掌，讓觀眾直呼好解氣。

李賢旭（左）與車珠英分別在《元敬》中飾演王與王后。（iQIYI愛奇藝國際版提供）



車珠英表示，元敬王后過著難以用言語形容的炙熱人生，是個充滿魅力的角色，加上她一直很想嘗試古裝歷史劇，所以找不到拒絕演出的理由。不過她也坦言，要演出真實存在的歷史人物壓力的確不小，只能透過不斷鑽研歷史資料去了解人物，同時在拍攝現場跟工作人員和演員們深入交流，用大膽的想像填補人物的空白。

李賢旭（左）與車珠英在《元敬》中原本相當恩愛，後來卻變了調。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

下周《元敬》中，元敬王后與國王的嫌隙加深，在後宮的挑撥離間下，國王宣布將商議廢妃流程，元敬王后該如何化解這波危機？劇情緊湊、反轉不斷的《元敬》每週二10:00點在愛奇藝國際站一次更新2集。

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